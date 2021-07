Lynn gagne alors que Di Grassi est disqualifié lors de la deuxième course de l’EPrix à Londres · .

Alex Lynn a réalisé un doublé britannique lors de la deuxième des deux courses de Formule E à Londres ce week-end, remportant sa première victoire dans la catégorie.

Il a suivi le triomphe de Jake Dennis samedi sur le nouveau parcours autour de l’ExCel Arena dans la capitale britannique.

Sam Bird est entré dans le week-end en tête du classement mais a subi un week-end de course à domicile difficile. Il a dû se qualifier dans le groupe 1, a commencé près de l’arrière dans la première course où il a subi des dommages et a abandonné.

Après les bosses du premier tour, la course de samedi était relativement piétonne. Lynn avait remporté la pole position mais a perdu contre Dennis lors de sa première activation en mode attaque et l’efficacité de la voiture de Mahindra l’a laissé en proie à Nyck de Vries sur le rythme de la course.

Lynn a atteint la Super Pole shoot-out lors des qualifications pour la deuxième course mais n’a pas été en mesure de répéter sa pole position. Stoffel Vandoorne a commencé la course de dimanche en tête avec Oliver Rowland à ses côtés. Lynn s’alignait troisième, De Vries quatrième.

Vandoorne prend l’avantage et parvient à prendre une petite avance tandis que Rowland et De Vries se battent derrière lui. Lynn a glissé en arrière, le Mahindra n’a apparemment pas été en mesure de lutter contre les autres favoris dans le rythme.

À peine cinq minutes après le début de la course, De Vries a déclaré au mur des stands de Mercedes que sa direction était endommagée, bien qu’il ait pu continuer. Peu de temps après, la course a été neutralisée lorsque Sébastien Buemi et René Rast se sont affrontés au virage 10, des débris tombant de la voiture de Rast sur toute la piste. La course a repris à 33 minutes de la fin et les pilotes ont bénéficié d’une réduction d’énergie de 3 kWh.

Buemi s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes d’arrêt pour la collision, bien qu’il se soit effectivement retiré de la course à ce moment-là. À peine 10 minutes plus tard, la course a une fois de plus été interrompue par une voiture de sécurité, à cause d’Andre Lotterer qui a écrasé la voiture d’Antonio Felix da Costa dans le mur à la fin de la ligne droite de départ/arrivée.

Lors de la dernière interruption, Lucas di Grassi a fait une tentative audacieuse pour prendre la tête de la course. Le pilote Audi a piqué du huitième dans la file d’attente, s’est brièvement arrêté à son stand et a émergé devant ses rivaux, en raison de la courte voie des stands du parcours de Londres et du fait que les pilotes devaient suivre particulièrement lentement derrière la voiture de sécurité devant la voiture de Da Costa. dans la zone de ruissellement.

Di Grassi a été placé sous enquête pour ce déménagement, gardant la tête de la course au redémarrage avec Vandoorne et Rowland derrière lui. Mais un enchevêtrement au virage 10 entre la paire a mis Vandoorne hors de la course et a relégué Rowland à l’arrière. Günther et Evans se sont affrontés au virage suivant, évitant Vandoorne et Rowland, encourageant Lynn à défier De Vries pour la deuxième place.

Les trois premiers ont pris une avance substantielle tandis qu’Evans a tenu le dos, se battant avec Günther et échangeant plusieurs fois la quatrième place. Les problèmes de voiture de De Vries l’ont empêché de suivre le rythme de Lynn et Di Grassi.

Alors que la course entrait dans son dernier quart d’heure, Di Grassi s’est vu infliger une pénalité de passage au volant pour son coup dans la voie des stands. Cependant, son équipe Audi l’a maintenu sur la bonne voie et, par conséquent, il a reçu un drapeau noir dans le dernier tour. Lynn a donc remporté la victoire devant De Vries, tandis qu’Evans a survécu au combat derrière, malgré avoir raté le mode Attack lors de sa première tentative d’activation.

De Vries prend la tête du titre, avant les deux dernières manches de la première saison de championnat du monde de Formule E, à Berlin le mois prochain. Bird s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour la première course de Berlin après la collision qu’il a eue avec Norman Nato.

Résultat de la course

Course OnePositionDriverTeam1Jake DennisBMWi Andretti2Nyck de VriesMercedes3Alex LynnMahindra4André LottererPorsche5René RastAudi6Lucas di GrassiAudi7Stoffel VandoorneMercedes8Antonio Felix da CostaDS Techeetah9Edoardo MortaraVenturi10Pascal WehrleinPorsche11Nick CassidyVirgin12Jean-Eric VergneDS Techeetah13Robin FrijnsVirgin14Mitch EvansJaguar15Oliver TurveyNIO 33316Joel ErikssonDragon Penske17Sergio Sette CamaraDragon Penske18Max GüntherBMWi AndrettiDNFNorman NatoVenturiDNFTom BlomqvistNIO 333DNFSam BirdJaguarDNFAlexander SimsMahindraDSQOliver RowlandNissan e.DamsDSQSebastien BuemiNissan e.DamsRace TwoPositionDriverTeam1Alex LynnBMWi Andretti2Nyck de VriesMercedes3Mitch EvansMahindra4Robin FrijnsPorsche5Pascal WehrleinAudi6Max GüntherBMWi Andretti7Nick CassidyVirgin8Lucas di GrassiAudi9Sergio Sette CamaraDragon Penske10Jake DennisBMWi Andretti11Joel ErikssonDragon Penskeenteuri12Stoffel VandooraN10 er TurveyNIO 33317Alexander SimsMahindra18André LottererPorscheDNFOliver RowlandNissan e.DamsDNFTom BlomqvistNIO 333DNFSam BirdJaguarDNFNorman NatoVenturiDSQAntonio Felix da CostaDS TecheetahDSQRené RastAudi

