Lynne Spears espère retrouver Britney pendant les vacances

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

Britney Spears peut être au coin du feu avec nul autre que sa mère, Lynne – c’est-à-dire, si les choses vont dans le sens de maman ours … et il est clair qu’elle veut se réconcilier.

Lynne a rencontré des problèmes à LAX, et ils ont tout demandé sur sa fille et sur le fait qu’elle est maintenant sortie de la tutelle de 13 ans – une que sa mère a jouée un rôle essentiel dans l’orchestration il y a toutes ces années.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Comme vous le voyez… LS n’était pas trop bavard, restant muet sur les vrais mots. Mais, elle a dit beaucoup de choses avec son langage corporel – y compris un désir apparent de se réunir pour les vacances.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Lynne est à LA pour passer Thanksgiving avec son fils, Brian. On nous dit qu’elle aimerait voir Britney mais il n’y a rien de prévu… du moins pour l’instant. On nous dit que Brian a toujours une relation avec Britney, alors il pourrait lui parler de se joindre au dîner de Thanksgiving. On nous dit : « La liste des invités n’a pas été définie », alors restez à l’écoute.

On dirait aussi que Lynne est heureuse que Brit soit hors de l’appareil judiciaire – même si son enfant est toujours furieux contre elle… Si longtemps.

En tout cas, Lynne cherche évidemment à enterrer la hache de guerre – encore une fois, sur la base de ses quelques gestes ici.

Regardez ce qu’elle fait lorsqu’on lui demande si elle a un message pour la famille Spears dans son ensemble… vous pourriez dire qu’elle garde tout le monde dans ses prières, ou qu’elle les supplie. Ça pourrait être l’un ou l’autre, vraiment.