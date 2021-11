Lynne Spears veut que la succession de Britney Spears couvre 650 000 $ en frais d’avocat

4 novembre 2021 / Publié par : Allison

Plus tôt cette semaine, Britney Spears a pris sur Instagram et en termes non équivoques, faites savoir à tout le monde que lorsqu’elle parle des sangsues grossières et blessantes qu’elle appelle sa famille, elle veut certainement aussi dire sa mère, Lynne Spears. Britney a accusé sa mère d’être le marionnettiste qui a orchestré sa tutelle (tout en accusant simultanément son père Jamie Spears de ne pas être assez intelligent pour concocter un tel projet). Selon Britney, sa vie était une « entreprise familiale », mais ce n’est plus le cas, grâce au fait que Britney s’est rapprochée de plusieurs étapes de la liberté. Alors que doit faire une femme quand sa très célèbre fille l’accuse publiquement d’être une conspiratrice éhontée qui réfléchissait peut-être avec son portefeuille ? Vous pourriez publier une déclaration pour vous excuser auprès de votre fille. Ou, si vous êtes Lynne Spears, vous essayez de ne pas avoir l’air gêné car il est révélé que vous voulez que votre fille paie 650 000 $ en frais d’avocat.

Tout cela s’est passé lundi, lorsque Lynne a déposé des documents auprès des tribunaux, demandant des paiements de la succession de Britney. Le père de Britney contrôlait l’argent de Britney, donc si Lynne avait agi plus tôt, elle aurait peut-être eu plus de facilité à arnaquer la situation bancaire de Britney, étant donné qu’elle avait un homme à l’intérieur. Mais Jamie n’a pas de contrôle sur l’argent de Britney, depuis qu’il a été suspendu par un juge, et on a aussi l’impression que Jamie et son ex-femme Lynne n’ont pas exactement la meilleure relation pour le moment. Alors Lynne doit s’attaquer à des sous du portefeuille de sa fille d’une manière plus légitime : en allant au tribunal et en leur disant qu’elle a besoin de beaucoup d’argent pour payer ses factures. via le magazine People :

Alors que la tutelle de Britney Spears touche à sa fin, sa mère Lynne demande plus de 650 000 $ en frais d’avocat. Dans une demande de paiement déposée lundi, Lynne, 66 ans, a demandé que ses avocats soient payés par la succession de Britney pour leur implication dans son dossier de tutelle. La demande intervient alors que Britney, 39 ans, a critiqué sa mère mardi soir dans un message supprimé depuis.

Lynne vient de faire mourir d’embarras toutes les mamans de scène de la vieille école sans vergogne. Vous avez déposé de véritables documents juridiques notariés ? Pourquoi, à mon époque, nous avons juste contrefait leur signature en ouvrant une carte de crédit à leur nom et commis une fraude à l’assurance ! Comme le fait remarquer People, la publication Instagram de Britney où elle a traîné sa mère s’est en fait produite le lendemain du jour où Lynne a demandé à obtenir 650 000 $ de la succession de Britney pour payer ses avocats. Donc, la motivation de Britney pour brûler ce pont maternel est probablement venue du fait que sa mère la traitait toujours comme un guichet automatique.

J’ai été un peu confus quant à la façon dont Lynne Spears a réussi à accumuler 650 000 $ d’honoraires d’avocat, étant donné qu’elle n’était pas Britney ou Jamie Spears, alias les deux personnes qui se battaient pour le contrôle de la vie de Britney. Mais les avocats de Lynne ont clarifié les choses et expliqué pourquoi Lynne a une si grosse facture juridique.

Les avocats de Lynne ont affirmé que la mère de la popstar les avait contactés pour « aider Britney à se libérer de ce qu’elle considérait comme une existence très contrôlante ». Ils déclarent également s’être engagés dans « la recherche et la sélection de médecins experts qualifiés appropriés » pour Britney en mai 2019 et ont déclaré plus tard qu’ils avaient plaidé pour le retrait de Jamie de la tutelle.

Ils ajoutent que la facture de Lynne est en fait un peu plus élevée ; elle aurait touché 840 000 $ en honoraires d’avocat, mais ses avocats ont décidé de lui donner un peu de répit avec un rabais. C’est gentil parce que je ne sais pas si Lynne pourrait déplacer assez Rodan + Fields pour couvrir cette facture.

Ils disent aussi que Lynne ne travaillait pas seulement avec des avocats pour l’enfer; Les avocats de Lynne affirment que lorsque Lynne a approché Britney et lui a proposé de travailler avec sa fille pour réaliser ses rêves #FreeBritney, Britney « a accepté avec enthousiasme ».

Mais j’ai une question. Pourquoi Lynne avait-elle besoin d’autant d’heures facturables avec un avocat pour aider à défendre Britney ? Le mouvement #FreeBritney le faisait gratuitement. Pour être juste, je ne me suis jamais battu pour une tutelle, alors peut-être que Lynne avait vraiment besoin de travailler avec des avocats. Bien que maintenant, je sois sceptique quant à la motivation de Lynne lorsqu’elle a déposé des documents en avril exigeant de savoir où était passé l’argent de Britney. Lynne voulait une panne médico-légale complète ! Et s’ils ont le temps, pourraient-ils faire savoir à Lynne si la succession de Britney a assez d’argent pour couvrir les futures factures juridiques de Lynne ? Seulement s’ils ont le temps !

Photo : Instagram