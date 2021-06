Lynyrd Skynyrd annonce une tournée « Big Wheels Keep On Turnin »

Temple de la renommée du rock and roll grouper LYNYRD SKYNYRD était bien dans le “La tournée d’adieu des derniers survivants de la rue” lorsque la fermeture mondiale a forcé le groupe – et tous les musiciens – à quitter la route. Plus de 15 mois depuis leur dernier rendez-vous ensemble, les icônes du rock sudiste ne sont pas tout à fait prêtes à se dire “adieu”. Ils sont de retour et prêts à prendre la route sur leur “Les grandes roues continuent de tourner”. Les 30 dates initiales débuteront le 13 juin 2021 et se dérouleront d’un océan à l’autre et d’une frontière à l’autre jusqu’au 19 novembre.

Original LYNYRD SKYNYRD membre Gary Rossington, chanteur Johnny Van Zant et guitariste principal Rickey Medlocke a livré un message personnel à leurs fans sur les plans de tournée du groupe, que l’on peut voir ci-dessous.

“Nous étions deux spectacles à la fin du plan triennal de la tournée d’adieu, lorsque le virus a frappé et que tout était parti”, a déclaré Van Zant. “Une fois que quelque chose vous est retiré – la musique et les tournées dans notre cas – vous réalisez vraiment à quel point c’est important et fait partie de votre vie. La musique est un grand guérisseur, et c’est vers cela que nous nous tournons tous quand les choses vont bien ou mal. . UNE SKYNYRD est une affaire de famille, et nous voulons que ces dates aident à guérir nos fans autant que nous-mêmes.”

Rossington a ajouté: “COVID a bouleversé notre monde. Et depuis ce temps, nous avons parlé au sein du groupe et avons réalisé que la musique a un tel moyen de guérir. Ce n’est peut-être pas notre moment d’y aller. des esprits et des vies et ramener un peu de joie et de bonheur après tant de troubles l’année dernière. Nous sommes toujours debout, continuant à faire marcher la musique.”

Le premier spectacle du groupe depuis plus de 15 mois les a vus en tête d’affiche de la soirée d’ouverture du Confiture Pepsi de la Côte du Golfe à Panama City Beach vendredi dernier. Les rockeurs légendaires ont repris là où ils s’étaient arrêtés, attirant plus de 23 000 fans de musique prêts à se déchaîner et à chanter des classiques éternels comme “Sweet Home Alabama”, “Homme simple”, “Donnez-moi trois étapes”, “Quel est votre nom”, “Appelle-moi la brise”, “Tu as totalement raison”, chanson signature “Oiseau libre”, et plus. C’est facile de voir pourquoi Pierre roulante nommé LYNYRD SKYNYRD l’un de ses “100 plus grands groupes de tous les temps”.

Treize des “Les grandes roues continuent à tourner” Les spectacles seront mis en vente au public ce vendredi 11 juin à 10h heure locale. La prévente pour les fans commence le mercredi 9 juin à 10 h, heure locale, en vous connectant à www.lynyrdskynyrd.com/tour et en utilisant le code spécial SKYNYRDBIGWHEELS. Ces dates sont désignées par un astérisque

sur le calendrier ci-dessous. “Être enfermé m’a permis de voir à quel point le groupe et les fans me manquaient et de ne jamais le prendre pour acquis”, a déclaréMedlocke. “ Merle Hagard

a été demandé un jour : « Pourquoi faites-vous cela ? Vous n’avez pas besoin de faire ça. Il a dit : ‘Je suis musicien, c’est ce que je fais, je joue.’ C’est ce que nous sommes. Nous sommes musiciens. Nous jouons. Peu importe ce qui se passe, nous aimons jouer pour les fans. Une fois que le groupe sera sur scène, j’espère que tout le monde oubliera un peu l’année dernière.”LYNYRD SKYNYRD , le groupe qui USA aujourd’hui appelé “l’équipage le plus populaire et le plus influent du genre imbibé de whisky”, revient à la musique live avec le membre originalGary Rossington , étant rejoint parJohnny Van Zant ,Rickey Medlocke ,Marque “Sparky” Matejka ,Michel Cartellone ,Keith Christophe ,Pierre Clés , Dale Krantz Rossington etCarol Chase

. Rockers durs TESLA servira de soutien direct à la majorité des “Les grandes roues continuent de tourner” dates, etKANSAS ,JOAN JETT ET LES CURS NOIRS ,FUMÉE DE MRE , ALLMAN BETTS BANDE et LE MARSHALL TUCKER BAND

conclure les autres dates.“ Confiture Pepsi de la Côte du Golfe représenté ce qui est dans l’air, ce que les fans veulent et ce que nous avons à offrir », a déclaréVan Zant . “Nous sommes de retour, nous jouons des spectacles et nous allons finir ce que nous avons commencé. Les gens qui chantent les chansons et s’amusent nous manquent, et c’est ce qui nous manque. SKYNYRD

est tout.” LYNYRD SKYNYRD “Les grandes roues continuent de tourner”

Rendez-vous:



13 juin – Forest City, IA – Country Thunder Iowa



18 juin – Ft. Worth, Texas – Le Texas de Billy Bob



19 juin – Ft. Worth, Texas – Le Texas de Billy Bob



22 juillet – Shakopee, MN – Twin Cities Summer Jam



23 juillet – Minot, ND – Foire de l’État du Dakota du Nord



09 août – Canton, OH – Stade Tom Benson Hall of Fame



10 août – Jackson, MI – Foire du comté de Jackson



13 août – Atlanta, GA – Amphithéâtre Cellairis à Lakewood *



14 août – Cullman, AL – Rock The South



19 août – Canandaigua, NY – CMAC *



20 août – Bethel, NY – Bethel Woods Center for the Arts *



22 août – Wildwood, NJ Barefoot Country Music Festival



27 août – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Centre *



28 août – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center *



Sep. 03 – Paducah, KY – Touchdowns and Tunes Tailgate Party



04 septembre – Durant, OK – Choctaw Grand Theatre



17 sept. – Selbyville, DE – Pavillon des arts Freeman



18 septembre – Doswell, VA – Concerts après les heures d’ouverture au Meadow Event Park



23 septembre – Mansfield, MA – Xfinity Center *



27 septembre – Morrison, CO – Amphithéâtre Red Rocks



01 octobre – Irvine, Californie* – FivePoint Amphitheatre *



02 octobre – Laughlin, NV – Laughlin Event Center



08 oct. – Noblesville, IN – Centre de musique Ruoff *



09 octobre – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center *



05 novembre – Knoxville, TN – Thompson Boling Arena *



06 novembre – Charleston, Virginie-Occidentale – Charleston Coliseum *



13 novembre – Greensboro, Caroline du Nord – Colisée de Greensboro *



14 novembre – Daytona Beach, Floride – Bienvenue à Rockville



19 novembre – Bossier City, LA – Brookshire Grocery Arena *