Lynyrd Skynyrd annule quatre émissions après que Rickey Medlocke a été testé positif pour Covid 19

LYNYRD SKYNYRD a annulé quatre de ses prochains concerts après que le guitariste Rickey Medlocke testé positif au COVID-19.

“Dû à des circonstances imprévues, LYNYRD SKYNYRD n’est pas en mesure de donner les quatre prochains concerts à Canton, OH, Jackson, MI, Atlanta, GA et Cullman, AL”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Membre de longue date du groupe Rickey Medlocke a été testé positif au COVID-19.

“Rickey se repose à la maison et répond bien au traitement. Nous continuerons à vous tenir au courant de son état. Le spectacle à Atlanta, GA, le vendredi 13 août est reprogrammé et sera désormais le samedi 23 octobre.”

LYNYRD SKYNYRD devait co-titrer Temple de la renommée du football professionnel‘s “Concert pour les légendes” Lundi soir avec Brad Paisley.

Nouvelles de MedlockeLe diagnostic de COVID-19 survient deux semaines seulement après un collègue LYNYRD SKYNYRD guitariste Gary Rossington subi une intervention cardiaque d’urgence.

Medlocke était le batteur d’origine dans LYNYRD SKYNYRD et a rejoint le groupe en 1996 en tant que guitariste principal et auteur-compositeur principal.



