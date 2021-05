Lynyrd Skynyrd et Brad Paisley co-headline 2021 Concert for Legends

Lynyrd Skynyrd et Brad Paisley co-dirigeront le concert 2021 pour les légendes, qui est le point culminant de la semaine d’enrôlement du Temple de la renommée du football 2021. Le concert aura lieu le 9 août au Tom Benson Hall of Fame Stadium de Canton, Ohio.

George Veras, directeur de l’exploitation et producteur exécutif du Football Hall of Fame, a déclaré: «Nous sommes ravis que non pas une, mais deux icônes de la musique honorent et se produisent dans le Concert of Legends 2021 présenté par Ford.

«Ils rejoignent Aerosmith, Tim McGraw, Toby Keith, Kid Rock, Maroon 5 et Imagine Dragons en tant que grands artistes qui ont mis leurs talents au centre de la scène au Tom Benson Hall of Fame Stadium, qui devient rapidement une étape incontournable de la tournée. et le lieu de musique préféré des fans.

Les billets pour 2021 Concert for Legends seront mis en vente le vendredi 7 mai à 10 h HAE via le site officiel du Football Hall of Fame. La classe du Temple de la renommée du football de 2021 comprend le quart-arrière Peyton Manning, le garde Alan Faneca, l’entraîneur Tom Flores, le receveur large Calvin Johnson, le gardien John Lynch, le contributeur Bill Nunn, le receveur large Drew Pearson et le demi de coin / sécurité Charles Woodson.

Le line-up de Lynyrd Skynyrd comprendra le guitariste co-fondateur Gary Rossington, qui faisait partie du groupe depuis leur toute première incarnation sous le nom de My Backyard en 1964. Il est rejoint par le chanteur Johnny Van Zant, frère du regretté co-fondateur de Skynyrd Ronnie Van Zant ; Rickey Medlocke, Mark ‘Sparky’ Matejka, Michael Cartellone, Keith Christopher, Peter Keys, Dale Krantz Rossington et Carol Chase.

Les intronisés du Rock and Roll Hall of Fame feront également la une des deux soirées au «plus grand honky tonk du monde», Billy Bob’s Texas, les 18 et 19 juin. Eric Church rend hommage aux géants du rock sudiste sur le titre «Lynyrd Skynyrd Jones», qu’il a sorti en single en février et qui figure désormais sur l’album Soul de sa trilogie Heart & Soul.

Suivez la playlist Lynyrd Skynyrd Best Of de uDiscover Music.