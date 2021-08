Lynyrd Skynyrd retiré du concert du Temple de la renommée après que des membres ont été testés positifs pour COVID-19, 4 autres spectacles annulés

Lynyrd Skynyrd fait face à une série de problèmes de santé, cette fois-ci se heurtant à la pandémie de COVID-19 et abandonnant une apparition prévue en tête d’affiche au concert du Hall of Fame 2021 à Canton, Ohio. L’annulation du Hall of Fame est l’un des quatre spectacles que le groupe a été contraint d’annuler.

“En raison de circonstances imprévues, Lynyrd Skynyrd n’est pas en mesure de donner les quatre prochains concerts”, indique un communiqué du groupe. « Le membre de longue date du groupe, Rickey Medlocke, a été testé positif au COVID-19. Rickey se repose à la maison et répond bien au traitement. »

Brad Paisley devait co-têter le spectacle avec le légendaire groupe de rock sudiste, avec Jimmie Allen en ouverture du spectacle. Selon le site officiel du Pro Football Hall of Fame, Allen a accepté d’étendre un peu sa setlist pour compenser la perte qui a mené au spectacle de Paisley.

Les émissions annulées restantes de Lynyrd Skynyrd n’ont pas été révélées officiellement, mais leur programme les a amenés à se rendre à Jackson, Mississippi, suivi d’Atlanta et Cullman, Alabama.

Medlocke, 71 ans, a été intronisé au Native American Music Hall of Fame en 2008 et est surtout connu en dehors de Lynyrd Skynyrd en tant que leader et guitariste de Blackfoot. Medlocke a d’abord rejoint Skynyrd en 1971 avant de partir un an plus tard pour rejoindre Blackfoot. Il restera en dehors de Skynyrd jusqu’à son retour en 1996.

Medlocke est le deuxième membre du groupe à être testé positif au COVID-19, Johnny Van Zant révélant qu’il a contracté la maladie en mai. Van Zant était en train de recevoir les vaccins Pfizer lorsqu’il a été diagnostiqué. “Nous sommes tous en quarantaine ici parce que j’ai d’abord contracté le virus”, a déclaré Van Zant dans une vidéo annonçant la nouvelle. “Et je l’ai propagé à tout le monde. Et je n’avais aucune idée de l’avoir. C’est ce qui fait peur à propos de ce virus.”

La nouvelle du diagnostic de COVID-19 suit le guitariste Gary Rossington qui a subi une opération cardiaque d’urgence il y a des semaines. Le groupe a souhaité un prompt rétablissement à Rossington et a noté qu’ils continueraient à se produire sans lui pendant qu’il se rétablissait, mais cela pourrait changer avec les nouvelles concernant Medlocke.