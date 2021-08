Lyon en pourparlers pour signer le milieu de terrain de Chelsea Tiemoue Bakayoko mais l’AC Milan et Napoli sont également intéressés

Lyon a entamé des discussions initiales avec Chelsea concernant le transfert potentiel de Tiemoue Bakayoko. Selon le journaliste italien réputé Gianluca Di Marzio, l’équipe française souhaite ajouter le joueur de 26 ans pour renforcer son milieu de terrain.

Lyon en pourparlers avec Tiemoue Bakayoko

Améliorer le milieu de terrain

Le nouveau manager lyonnais Peter Bosz a identifié Tiemoue Bakayoko pour améliorer son milieu de terrain pour la nouvelle saison. Les Gones sont affaiblis au milieu de terrain et sont à la recherche de visages supplémentaires.

Un éventuel déménagement à Lyon verrait Bakayoko revenir en France après quatre ans après son transfert de l’AS Monaco. Le milieu de terrain avait passé ses cinq premières saisons en tant que professionnel en France. Diplômé de l’académie des jeunes de Rennes, il a fait ses débuts professionnels dans l’équipe réserve en 2012. Le milieu de terrain a fait ses débuts en Ligue 1 un an plus tard et a déménagé à Monaco à la fin de la saison 2013/14.

A Monaco, Bakayoko s’est fait un nom comme l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain du pays. Le Français faisait partie d’une jeune équipe des Monégasques qui a surpris la Ligue 1 avec le milieu de terrain jouant un rôle clé lors de la campagne victorieuse de Monaco en Ligue 1 2016/17. Bakayoko faisait partie d’une équipe monégasque passionnante qui a surpris tout le monde et a propulsé le Paris Saint-Germain au titre.

Le milieu de terrain était l’un des nombreux joueurs qui ont quitté le Stade Louis II à la fin de la campagne 2016/17. Le Français avait passé trois saisons avec Monaco et fait 92 apparitions et marqué cinq buts au cours de cette période. Ses performances impressionnantes ont vu Chelsea signer le milieu de terrain français. Bakayoko est revenu à Monaco lors de la campagne 2019/20 en prêt de Chelsea, mais il n’a pas réussi à impressionner, malgré 23 apparitions et un but pour le club.

Naples et l’AC Milan sont également intéressés par la signature de Bakayoko

Lyon n’est pas la seule équipe à cibler Bakayoko avec l’AC Milan et Napoli qui seraient intéressés par un transfert pour le milieu de terrain de Chelsea. Le Français avait passé une saison en prêt dans l’un ou l’autre des clubs au cours des deux dernières saisons. Bakayoko avait formé un partenariat impressionnant au milieu de terrain avec Frank Kessie lors de son prêt 2018/19 avec l’AC Milan. Mais les Rossoneri n’ont pas réussi à s’entendre avec Chelsea pour signer le milieu de terrain.

La saison dernière, Bakayoko a joué en prêt avec Napoli. Le Français était un habitué de l’équipe première et a joué 44 fois pour Gli Azzuri.

