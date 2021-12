Lyon et le Paris FC, exclus de la Coupe de France

27/12/2021 à 17:35 CET

La Fédération française de football (FFF) a pris la décision drastique d’exclure Lyon et le Paris FC (Deuxième division) de l’actuelle Coupe de France en raison des violentes altercations dans les tribunes du club parisien qui ont eu lieu le 17 décembre lors de l’affrontement entre les deux. .

La commission disciplinaire de la FFF a également annoncé ce lundi que Lyon ne pourra pas avoir ses propres supporters lorsque l’équipe se déplacera dans toutes les compétitions organisées en France durant cette saison.

Le club rhodanien, l’une des principales équipes de France, a également été condamné à une suspension de la Coupe, même si, étant la première peine, il est dispensé de se conformer et, en principe, pourrait participer à la prochaine édition s’il ne récidive pas. .

Lyon a également été condamné à une amende de 52.000 euros et contraint de payer les dommages causés par ses supporters au stade Charlety du Paris FC. Les incidents violents ont provoqué des moments de panique et causé deux blessés, un fan et un policier.

Le club du sud de Paris devra de son côté disputer cinq matchs à huis clos et payer une amende de 10.000 euros.

Les altercations du match de Coupe entre les deux clubs, correspondant à la trentaine du tournoi, rejoignent d’autres qui se sont produites récemment en championnat de première division, comme Nice-Olympique de Marseille et Lyon-Marseille.

Les sanctions prononcées ce lundi par les autorités sportives se veulent exemplaires.