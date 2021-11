Lyon-Marseille suspendu pour une ’bouteille’ à Payet !

Ils n’apprennent pas en France. Après les incidents de Marseille-Nice et Marseille-PSG, le club marseillais est à nouveau impliqué dans un scandale extra-sportif. Même ainsi, il en a clairement été la victime. Et c’est que dans le duel entre l’Olympique de Lyon et l’Olympique de Marseille au Parc des Olympiques, Dimitri Payet a reçu une « bouteille » qui l’a contraint à suspendre le match.

Le joueur marseillais s’apprêtait à donner un corner lorsqu’il a remarqué l’impact d’une bouteille apparemment pleine qui l’a touché au visage. Payet s’est jeté au sol et l’arbitre n’a pas douté : tous aux vestiaires en attente d’une décision sur la reprise ou non du match.

Pendant que les services médicaux soignaient le joueur, Lopes, le gardien lyonnais, a demandé aux supporters de se calmer dans un match qui, par l’histoire, a toujours été celui d’une tension maximale. Ce n’est pas la première fois que Marseille est impliquée dans ce type de dossier. Contre Nice et le PSG, que ce soit les joueurs ou les supporters de l’équipe marseillaise, ils ont aussi tout chamboulé.