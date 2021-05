Lyon ne renouvelle pas Rudi Garcia et attend Galtier

24/05/2021 à 22:50 CEST

Des changements arrivent à l’Olympique de Lyon, le premier sur le banc. Le club a déjà confirmé ce matin que Rudi Garcia ne serait plus l’entraîneur-chef et que, par conséquent, Le contrat qui a rejoint l’équipe lyonnaise n’est pas prolongé au-delà de ce 30 juin prochain.

Avec le changement de technicien, il y aura donc également un changement de projet. Lyon veut faire un pas de plus dans ses aspirations en France et pour cette raison, selon l’Équipe, le club serait déterminé à tout faire pour que Galtier être le nouveau manager de l’Olympique pour la saison prochaine

C’est le nom que vous aimeriez le plus au secrétariat technique et les raisons ne manquent pas. Galtier a réussi à briser l’hégémonie du PSG avec son Lille cette saison en soulevant le titre de Ligue 1. Les «Doges» ont bouclé une campagne de rêve qui les a aidés à dominer à nouveau en France dix ans plus tard et à montrer que Galtier est au rendez-vous. Un pas en avant.

Les offres ne manqueront pas pour l’actuel sélectionneur de Lille, même si nous verrons si Lyon est celui qui lui convient le plus. Son excellent travail à Lille ne doit pas passer inaperçu par certains grands désireux de se forger un nouveau projet.