Lyon rejoint également la fête

18/04/2021 à 23:10 CEST

La Ligue 1 est plus excitante que jamais. Habitué à l’hégémonie écrasante du PSG, qu’il y ait quatre candidats au titre dans la dernière ligne droite de la saison est inouï. Lille, PSG, Monaco … et Lyon. Les hommes de Rudi García n’ont pas échoué face à Nantes et ne sont qu’à trois points des «dogues».

NAN

OL

Nantes

Lafont; Fabio (Corchia, 80 ‘), Castelletto, Pallois, Traoré (Appiah, 37’); Simon (Bamba, 66 ‘), Louza, Chirivella, Blas; Coulibaly (Coco, 80 ‘), Kolo Muani.

O. Lyon

Lopes; Dubois (Diomande, 78 ‘), Marcelo, Denayer, Cornet (De Sciglio, 63’); Caqueret, Guimaraes (Mendes, 63 ‘); Toko Ekambi, Paquetá, Depay (Aouar, 78 ‘); Slimani.

Buts

0-1 M.5 Depay. 0-2 M.37 Depay (stylo). 1-2 M.61 Pallois.

Arbitre

B. Bastien. TA: Denayer (67 ‘).

Incidents

Match joué au Stade de la Beaujoire.

La bonne chose à propos de la clôture de la journée est que vous savez déjà ce que vos poursuivants ont fait. Et sachant que Parisiens et Monégasques n’ont pas échoué, Lyon ne pouvait pas non plus se permettre de ne pas marquer les trois points. En fait, ils se sont rapidement mis sur la voie de la victoire. Paqueta a offert un cadeau à Depay, qu’il a marqué d’une belle touche avec l’extérieur de la chaussure. Dans le deuxième but, les mêmes protagonistes. Belle passe entre les lignes de Paqueta pour Ekambi, qui a commis une faute dans la surface. L’attaquant néerlandais a transformé le penalty maximum et a marqué le doublé.

Il semblait que tout avait été condamné à la fin de la première mi-temps, mais il a dû se ronger les ongles après la pause. Peut-être à cause d’un excès de confiance, ou peut-être parce que Nantes est sorti plus connecté, mais le match a été émotionnel jusqu’à la fin. Les habitants étaient meilleurs et avaient plus de chances, l’un d’eux, Pallois, signifiait 1-2. Il a su s’accrocher à Lyon pour assurer une victoire qui les laisse plus vivants que jamais dans la lutte pour la compétition nationale.