Lyon vs Marseille abandonné après que Dimitri Payet a frappé la tête avec une bouteille

Dimitri Payet a quitté le terrain avec un sac de glace sur la tête après avoir été frappé avec une bouteille d’eau dimanche soir (Photo: .)

Le choc de Ligue 1 entre Lyon et Marseille dimanche soir a été suspendu, puis abandonné, après que Dimitri Payet a été frappé avec une bouteille d’eau jetée dans la foule.

L’ancien joueur de West Ham tentait de prendre un corner lorsqu’il a été touché à la tête par le missile de la foule, tombant au sol avant de quitter le terrain en tenant un sac de glace sur la tête.

L’arbitre a fait sortir les deux équipes du terrain, les joueurs retournant dans leurs vestiaires.

L’incident s’est produit moins de cinq minutes après le début du match, qui a ensuite été temporairement suspendu pendant que les officiels s’en occupaient.

Lyon vs Marseille est stoppé après que Dimitri Payet a été touché sur le côté de la tête par une bouteille d’eau jetée des tribunes ð????³ pic.twitter.com/RHQtbE0VJK – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 novembre 2021

L’équipe lyonnaise est finalement revenue sur le terrain, mais les joueurs de Marseille ne l’ont pas fait et le match a finalement été abandonné après un retard extrêmement long, avec presque plus de supporters dans le stade.

Payet a été touché par le projectile alors qu’il allait prendre un virage (Photo: .)

Incroyablement, Payet a également été touché par une bouteille lors d’un match de Ligue 1 entre Marseille et Nice en août, le match étant abandonné.

La réaction de Payet à cette attaque a provoqué une invasion de terrain à l’Allianz Riviera, entraînant l’amarrage de Nice à deux points, dont l’un a été suspendu.

Payet a été terrassé par la bouteille au stade Groupama (Photo: .)



