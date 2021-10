Lyric Capital, propriétaire de Spirit Music Group, lance un fonds de catalogue de 500 millions de dollars

La société d’investissement Northleaf Capital Partners a officiellement dévoilé une « alliance stratégique » de 500 millions de dollars avec le propriétaire de Spirit Music Group, Lyric Capital, qui gérera « certains catalogues de redevances musicales » dans le cadre de l’accord.

Northleaf Capital Partners, qui supervise plus de 18 milliards de dollars d’actifs, a officiellement annoncé cet après-midi son partenariat de catalogue d’un demi-milliard de dollars avec Lyric Capital. Northleaf a elle-même dirigé l’investissement de 500 millions de dollars, tandis que le Fonds de dépôt et d’investissement du Québec, le deuxième plus grand fonds de pension du Canada, « était un co-investisseur important ».

Dans le cadre de l’union récemment finalisée, « les fonds gérés par Northleaf détiennent un intérêt dans certains catalogues de redevances musicales gérés par Lyric Capital Group », ont indiqué les parties concernées. Jon Singer, haut responsable de longue date de Spirit Music, restera président, ont également précisé les entités, « tandis que Lyric Capital Group continuera de superviser tous les aspects du catalogue de Spirit Music Group ».

Inutile de dire que l’accord de 500 millions de dollars permettra « au Spirit Music Group, âgé de 25 ans, de continuer à s’appuyer sur son héritage déjà impressionnant de droits d’auteur à feuilles persistantes et de chansons à succès d’aujourd’hui ». Et sur ce front, le « portefeuille de l’éditeur indépendant est largement composé d’actifs de redevances musicales matures gérés par Lyric Capital », y compris des intérêts dans plus de 100 000 chansons – des morceaux de The Beach Boys, Mariah Carey, Mary J. Blige et Crosby, Stills & Nash parmi eux.

S’adressant à l’alliance stratégique dans un communiqué, le directeur général de Northleaf, Matthew Sparks, a déclaré : « Nous sommes impatients de soutenir la croissance de ce catalogue de chansons mature et diversifié de droits d’auteur à feuilles persistantes. Northleaf continuera d’élargir son portefeuille de redevances musicales en ajoutant des actifs attrayants à fort potentiel, en s’appuyant sur notre approche stratégique et notre capacité à fournir des capitaux flexibles pour soutenir la croissance continue.

Malgré les milliards de dollars qui ont été injectés dans l’espace musique-IP depuis le début de 2020 – faisant apparemment monter le prix des catalogues – Martin Laguerre, vice-président exécutif et chef des solutions de capital-investissement et de capital pour le Fonds des dépôts et investissements du Québec, a souligné « le tendances positives à long terme du secteur » dans une déclaration de son cru.

« Nous sommes heureux d’investir aux côtés de Northleaf dans un portefeuille de redevances musicales diversifié composé d’actifs solidement établis sous la solide gestion de Lyric », a déclaré Laguerre. « Ce premier investissement dans les redevances musicales dans le cadre de notre stratégie Capital Solutions tirera parti des tendances positives à long terme du secteur et fournira des flux de trésorerie stables et une protection du capital attrayante à nos clients. »

Il y a deux jours, Blackstone a investi un milliard de dollars dans les droits musicaux et a obtenu une participation dans Hipgnosis Song Management. Ce dernier sert de conseiller en investissement pour Hipgnosis Songs Fund, ou l’entité cotée en bourse (LON: SONG) qui a perdu des milliards de dollars sur la propriété intellectuelle musicale depuis ses débuts en 2018.

Et pour lancer le mois d’octobre, le Round Hill Music Royalty Fund a révélé qu’il avait investi 342 millions de dollars dans des catalogues entre début août 2020 et fin juin 2021.