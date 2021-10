Lyssa Chapman, la fille de Dog the Bounty Hunter, s’exprime sur Brian Laundrie

La fille de Duane « Dog » Chapman, Lyssa Chapman, a défendu le travail de son équipe lors de la recherche de Brian Laundrie dans une série de Tweets vendredi. Les restes de Laundrie ont été retrouvés au parc environnemental Myakkahatchee Creek, près de la réserve Carlton, où les forces de l’ordre ont concentré leur propre recherche sur l’homme de 23 ans. L’équipe de Chapman a fouillé le parc Fort De Soto, où Laundrie et ses parents ont campé avant que Laundrie ne disparaisse. Dans sa déclaration, Lyssa a noté qu’ils ont reçu des milliers de pistes, qu’ils ont suivies et c’est pourquoi ils ont cherché où ils l’ont fait. Laundrie était une personne d’intérêt dans la mort de sa fiancée, Gabby Petito.

« Ceci est une capture d’écran du nombre de pourboires que nous avons reçus dans le [Brian Laundrie] cas », a tweeté Lyssa, connue sous le nom de « Baby Lyssa » sur Dog the Bounty Hunter. « Nous avons fait de notre mieux pour assurer le suivi de chacun. Nous avons suivi les LEADS. C’est le travail. Cela n’a pas eu la fin que nous attendions, mais je suis tellement fier de mon aide. » La capture d’écran montre qu’ils ont reçu plus de 3 400 messages vocaux et 1 060 SMS avec des conseils.

Je sais qu’il y a beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles nous avons fouillé les zones que nous avons faites. J’espère que ça aide. Même le FBI a frappé un motel sur l’AT il y a quelques jours. Ils ont suivi les pistes. Nous aussi. – Lyssa Chapman (@BabyLyssaC) 22 octobre 2021

« Je sais qu’il y a beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles nous avons fouillé les zones que nous avons faites. J’espère que cela vous aidera. Même le FBI a frappé un motel sur l’AT il y a quelques jours. Ils ont suivi les pistes. Nous aussi », a poursuivi Lyssa. « Je suis sûr que si le père de Gabby avait demandé de l’aide à quelqu’un d’entre vous, vous auriez fait la même chose que mon père. Il a utilisé ses compétences, ses contacts, son argent et son temps pour aider et j’apprécie tous les gentils messages de soutien. au cas suivant. »

Chapman s’est également prononcé sur la mort de Laundrie. Dans une déclaration à InTouch Weekly, il a suggéré que Laundrie pourrait encore être « en vie » si ses parents Chris et Roberta Laundrie coopéraient plus tôt avec la police. La star de Dog’s Most Wanted a ajouté que la découverte des restes de Laundrie donne « une certaine fermeture à cette affaire, sinon à la famille de Gabby, qui ne saura probablement jamais ce qui s’est vraiment passé ». Sa famille a également offert des prières à la famille de Petito. « En tant que parent qui a également perdu un enfant, je sais qu’il n’y a pas de fin à cette histoire qui ramène Gabby », a déclaré Chapman. « Mais maintenant, la famille peut commencer le processus de deuil. Nos pensées les accompagnent. »

Les restes de Laundrie et certains de ses biens ont été retrouvés mercredi au parc environnemental de Myakkahatchee Creek. Le lendemain, le FBI a déclaré que les dossiers dentaires ont confirmé que les restes étaient ceux de Laundrie. L’un des objets découverts était un cahier, dont le porte-parole de la police de North Port, en Floride, a déclaré à Josh Taylor qu’il n’avait pas encore été ouvert par les enquêteurs. Une autopsie des restes a déjà été effectuée, mais aucune cause de décès n’a pu être déterminée, a déclaré l’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino. Des anthropologues pourraient être nécessaires pour aider les enquêteurs si la décomposition est trop avancée, a rapporté TMZ.

La famille de Petito n’a pas publié de déclaration sur la mort de Laundrie. Au cours de l’été, Petito et Laundrie ont commencé à traverser le pays en voiture, mais la famille de Petito a cessé d’avoir de ses nouvelles à la fin du mois d’août. Le 1er septembre, Laundrie est arrivé chez ses parents dans leur camionnette mais sans Petito. Dix jours plus tard, la famille de Petito a signalé sa disparition. Les restes de la jeune femme de 22 ans ont été découverts dans un parc national du Wyoming, et son mode de mort a été considéré comme un homicide.