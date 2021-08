Lyssa, la fille de Dog the Bounty Hunter, publie un retour affectueux de sa belle-mère Beth Chapman

Lyssa Chapman, mieux connue sous le nom de “Baby Lyssa” dans Dog the Bounty Hunter, a célébré samedi le 12e anniversaire de sa fille Mady Galanti en partageant une vidéo filmée quelques minutes seulement après la naissance de Mady. La vidéo a pris une signification encore plus particulière car elle a été prise par la défunte belle-mère de Lyssa, Beth Chapman, qui peut être entendue dire à Lyssa comment elle chérira le clip à l’avenir. Beth, qui a épousé le père de Chapman, Duane “Dog” Chapman en 2006, est décédée en juin 2019 à l’âge de 51 ans.

Le clip montre Chapman, 34 ans, allaitant Mady quelques instants après la naissance de Mady. Lyssa ne semble pas heureuse de voir la vidéo tournée, mais Beth lui a assuré qu’elle aimerait la vidéo à l’avenir. “Tu avais encore raison [Beth]”, a écrit Chapman dans la légende. “Je suis tellement heureux d’avoir cette vidéo, surtout d’entendre votre voix. Bon anniversaire [Mady], tu es aimé et célébré partout [world].”

La vidéo a reçu plus de 160 commentaires des abonnés de Chapman. Certains ont souhaité un joyeux anniversaire à Mady, tandis que d’autres se sont réjouis d’entendre la voix de Beth. “Elle a raison, sa voix manque ! Joyeux anniversaire à la douce Mady”, a écrit un fan. “C’est bien d’entendre sa voix à coup sûr”, a commenté un autre. “Belle vidéo. Beth me manque tellement”, a écrit un autre fan.

Le père de Chapman a également posté un message d’anniversaire à Mady samedi. “Joyeux anniversaire ma petite-fille, je t’aime”, a-t-il écrit. Chapman partage Mady avec Brahman Galanti. Elle est également la mère d’Abbie Mae Chapman, 19 ans.

Beth est décédée le 26 juin 2019 à Honolulu après une longue bataille contre un cancer de la gorge, qui s’est ensuite propagé à ses poumons. Beth et Chapman ont joué ensemble dans la série originale Dog the Bounty Hunter. Au cours de ses derniers mois, Beth a tourné Dog’s Most Wanted, qui a été diffusé sur WGN après sa mort. Depuis la mort de Beth, Chapman a fréquemment partagé des hommages à sa mémoire à travers des photos de retour.

En octobre 2020, Chapman a marqué ce qui aurait été le 53e anniversaire de Beth en partageant une photo de Beth avec Mady. “Mady est venue en courant dans ma chambre la nuit dernière, les yeux remplis de larmes. Elle m’a regardé et a dit : ‘Maman, ma grand-mère me manque'”, avait écrit Chapman à l’époque. “Je l’ai serrée dans mes bras pendant qu’elle sanglotait. J’ai eu du mal à trouver quoi que ce soit de réconfortant à lui dire parce que tu me manques aussi. ennuis cette nuit-là et je n’oublierai jamais que tu t’es moqué de moi le lendemain. Tu nous manques tellement, Beth Chapman. Repose-toi tranquille. Joyeux anniversaire céleste, maman.”