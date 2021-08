Lyssa, la fille de Dog the Bounty Hunter, tente de lutter contre les récentes accusations avec une vidéo de lui parlant à un fan

Lyssa, la fille de Duane “Dog” Chapman, montre son père sous un jour différent au milieu de plusieurs accusations dommageables lancées contre lui par une autre de ses filles: Beth Chapman. Lyssa a partagé une vidéo de la star de Dog the Bounty Hunter ayant une interaction touchante avec l’un de ses fans. Une femme s’est approchée des Chapman dans ce qui semble être un restaurant pour lui dire, à lui et à sa fille, qu’elle priait pour sa défunte épouse Beth alors qu’elle poursuivait son combat contre le cancer de la gorge. Le moment a clairement touché la star de télé-réalité, que l’on peut voir dans la vidéo en train de verser une larme.

“J’ai pris cette vidéo alors que papa et moi étions à LA lors de la dernière opération de la gorge de Beth. Un fan est venu nous voir dans un restaurant où nous avons couru pour manger un morceau”, a écrit Lyssa dans la légende. “Mon père est l’homme le plus doux et le plus gentil. C’est l’homme qui s’est occupé de sa femme atteinte d’un cancer pendant 3 ans. Il est passé par là. [sic] une perte et une trahison inimaginables. Mais tous ceux qui CONNAISSENT mon père. CONNAÎT LA VÉRITÉ. Ici, il pleure avec un inconnu. C’est l’homme que je connais. Je t’aime papa!”

La vidéo de Lyssa survient alors que Dog continue de vivre une querelle publique avec son autre fille Bonnie, qui l’a récemment accusé de plusieurs actes dérangeants tels que la tromperie de sa défunte épouse Beth à plusieurs reprises. L’une des fois où il a triché, dit-elle, c’était avec l’amie de sa mère alors qu’elle était malade à l’hôpital.

“Je le détestais à chaque fois qu’il faisait ça, mais je lui ai pardonné parce que je voulais une relation avec mon père. Je pensais qu’il ne me restait plus qu’un parent”, a-t-elle écrit. “Ma mère était un vrai leader, et croyez-le ou non, elle a gardé mon père concentré sur sa carrière. Nous connaissons tous ses faux pas, mais ma mère l’a toujours soutenu.” Beth a également allégué que son père n’était pas un partisan de Black Lives Matter ou de la communauté LGBTQ, mais qu’il soutenait QAnon et les théoriciens du complot de droite. La querelle aurait commencé lorsqu’elle a déclaré qu’il s’était offusqué de son choix de continuer à travailler avec Unleashed Entertainment sur The System après son licenciement. Les querelles ont atteint son paroxysme récemment lorsqu’elle a admis qu’elle n’avait pas reçu d’invitation à son mariage avec sa fiancée Francie Frane.