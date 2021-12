Lyxel&Flamingo remporte un mandat sur les réseaux sociaux pour AloFrut d’Axiom Ayurveda

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

L’agence de marketing numérique basée à Gurgaon, Lyxel&Flamingo, a remporté le mandat des médias sociaux pour la marque de jus de fruits d’Axiom Ayurveda, AloFrut. Dans le cadre de son mandat, l’agence se concentrera sur l’amélioration de la mémorisation de la marque, la fidélisation de la marque et la stimulation de la fréquentation numérique et de l’engagement pour AloFrut en tirant parti de ses compétences collectives en matière de création, de stratégie et de médias sociaux. Le compte a été remporté suite à un pitch multi-agences.

« AloFrut s’est créé une niche dans la catégorie des jus et a eu un parcours exceptionnel jusqu’à présent avec sa proposition de proposer aux clients une alternative plus saine avec les jus AloFrut et de savoureuses options de boissons de fête avec les cocktails sans alcool Alofrut. Lyxel&Flamingo est ravi d’être associé à AloFrut et de faire partie de leur prochaine phase de croissance », a déclaré Shreyansh Bhandari, directeur de l’exploitation de Lyxel&Flamingo.

AloFrut essaie de se tailler une niche sur le marché des jus de fruits alors que la pandémie a multiplié la demande d’options de jus de fruits plus sains. Lyxel&Flamingo souhaite traduire cela sur le canevas numérique via l’innovation de la pensée, des indicateurs de performance tangibles et la planification, l’exécution et la gestion de campagnes étendues.

« Nous sommes enthousiasmés par cette collaboration et sommes impatients de faire l’expérience des valeurs et des idées pour lesquelles l’agence est connue. Nous avons beaucoup entendu parler de leur travail et nous espérons que notre expertise commune pourra faciliter une communication efficace de ce que la marque a à offrir », a déclaré Rishabh Gupta, directeur général d’AloFrut.

Lyxel&Flamingo (L&F) est une agence de marketing à service complet axée sur le numérique. Fondée en 2015, la société possède un portefeuille diversifié de plus de 100 marques, dont SRL Diagnostics, The Body Shop, Asics Shoes, Colorbar Cosmetics, VGuard, Cipla Health, RSPL Group, Taco Bell et National Geographic Traveler. Avec une équipe de plus de 200 employés à temps plein, Lyxel&Flamingo possède des bureaux à Gurgaon, Mumbai, Bengaluru, Vancouver, Canada et Wyoming, États-Unis.

