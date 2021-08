LZ Granderson admet être « sans vergogne » noir et gay après le départ d’ESPN .

in

Journaliste vétéran d’ESPN LZ Granderson est devenu le dernier talent noir de haut niveau à dire au revoir au réseau sportif en difficulté lorsqu’il a annoncé son départ plus tôt cette semaine.

LZ Granderson assiste au 34e gala annuel du Cedars-Sinai and Sports Spectacular au Compound le 15 juillet 2019 à Inglewood, en Californie. (Photo par Emma McIntyre/.)

Granderson, qui a été rédacteur principal, chroniqueur et présentateur de télévision pour ESPN au cours des 17 dernières années, a confirmé lundi qu’il quittait l’entreprise. Le journaliste sportif a déclaré avoir planifié sa sortie il y a trois ans lorsqu’il a signé son dernier contrat.

Dans son message d’annonce, LZ Granderson a résumé son ascension chez ESPN, passant du numéro deux au département NBA de l’entreprise à la direction de la couverture du tennis de la marque et devenant finalement numéro un. Malgré son succès dans l’entreprise, a-t-il déclaré, Granderson a rencontré des barrières internes autour de son identité raciale et de ses cheveux naturels.

« Au cours des 17 années suivantes, j’ai hésité entre être toléré et être ignoré. Comme pendant des années, j’ai dû me démener pour trouver quelqu’un pour faire mes locs pendant Wimbledon parce qu’ils n’ont jamais embauché personne pour faire des cheveux noirs naturels… et oui, j’ai demandé », a-t-il écrit.

À un moment donné, il s’est souvenu que son patron lui avait dit: “Tu en sais tellement sur la NBA, j’oublie que tu es gay”, partageant qu’il était “en colère” mais “continuait de grincer des dents”.

Jeudi, LZ Granderson a remercié ses partisans et a expliqué sa décision de quitter ESPN et ses expériences en tant qu’homme gay ouvertement noir dans une industrie dominée par des hommes hétérosexuels et une culture du machisme.

«Je suis sincèrement touché par l’effusion de soutien et de couverture. J’ai toujours essayé d’être un bon intendant des plateformes avec lesquelles Dieu m’a béni. Savoir que tant de gens ont apprécié et respecté mon travail chez ESPN signifie beaucoup », a légendé Granderson.

«C’est tellement drôle parce qu’on m’avait dit de« m’en tenir au sport » tout mon temps à ESPN… et vous savez tous que je ne l’ai jamais fait parce que la prémisse même est un non-sens. Néanmoins, cela n’a jamais signifié que je n’aimais pas le jeu ou n’aimais pas faire le clown.

«Mais j’ai pris le travail et la responsabilité de ce travail au sérieux. Toujours avoir. Le sera toujours”, a-t-il ajouté.

Le journaliste LZ Granderson sur la scène du Gala Sports Spectacular 2014 au Hyatt Regency Century Plaza le 18 mai 2014 à Century City, Californie. (Photo d’Alberto E. Rodriguez/. pour Sports Spectacular)

LZ Granderson, qui est l’un des rares hommes noirs ouvertement homosexuels travaillant dans les médias sportifs, a également reconnu que sa marque de commentaires sportifs n’était peut-être pas pour tout le monde, mais prévoit de continuer à insister.

«Je sais que je ne suis pas pour tout le monde et je suis cool avec ça. La plupart des mecs homosexuels noirs ne le sont pas (voir Baby, Da). Donc, pour les gens qui roulent avec moi, sachez que je ne fais que changer de véhicule, pas le trajet. J’annonce de nouveaux projets très bientôt, alors j’espère que vous continuerez le chemin”, a-t-il écrit.

La sortie de Granderson d’ESPN intervient alors que l’entreprise subit une crise de relations internes et publiques sur son environnement de travail pour les employés de couleur.

Comme indiqué précédemment, le présentateur sportif Maria Taylor a quitté ESPN pour NBC Sports à la suite de la controverse lorsqu’un collègue blanc Rachel Nichols a attrapé la chaleur sur un enregistrement divulgué d’elle se plaignant que Taylor se voit attribuer une position de premier plan en commentant les finales de la NBA, suggérant que Taylor a obtenu plus de temps d’antenne parce qu’elle est noire.

Bien que Nichols se soit excusé publiquement auprès de Taylor pendant les ondes, elle n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire de la part d’ESPN pour ses commentaires. Un producteur vidéo noir dans l’entreprise, Kayla Johnson, cependant, a été sanctionné pour avoir partagé la vidéo avec Taylor. ESPN a depuis fait face à des tonnes de critiques pour la façon dont il a géré la controverse Nichols et ses problèmes généraux de diversité et d’équité soulevés par les employés noirs actuels et anciens.

Biba Adams de theGrio a contribué à ce rapport.

