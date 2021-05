Lzzy Hale de Halestorm collabore avec les albums allemands sur la nouvelle chanson “ Rebel ”

LES LIVRES D’IMAGES, le duo biker-blues allemand composé de Fynn Grabke et Philipp Mirtschink, a déjà fait sensation cette année avec diverses collaborations comme Dennis Lyxzén (REFUSÉ) et Neil Fallon (EMBRAYAGE) et invités musicaux supplémentaires Ryan Sinn (LES DISTILLATEURS) et Dave Dinsmore (Brant Bjork), présentant le groupe à un public encore plus large.

Le groupe qui travaille dur s’est tellement inspiré de ces expériences pour lutter pour des collaborations encore plus étonnantes et sont maintenant heureux d’annoncer qu’ils ont enregistré une chanson avec le meilleur Grammy– chanteur gagnant Lzzy Hale de HALESTORM.

“Rebelle” sera présenté en première le vendredi 14 mai et sera accompagné d’une superbe vidéo filmée à Nashville et Berlin par LES LIVRES D’IMAGES et Lzzy Hale.

LES LIVRES D’IMAGES a déclaré à propos de la collaboration: “‘Rebelle’ a commencé comme une idée avec Lzzy à l’esprit et a rapidement dépassé les attentes de tout le monde. Lzzy puisé dans quelque chose de vraiment spécial avec les paroles et la performance vocale, et quand nous avons entendu sa voix sur le morceau pour la première fois, nous avons été totalement époustouflés! Écoutez celui-ci à plein volume et soyez prêt à être terrassé! “

LES LIVRES D’IMAGES‘dernier album, “Les mains du temps”, est sorti en 2019 via Musique RED. Le disque a été masterisé par Brian Lucey (BIFFY CLYRO, MARILYN MANSON, LES TOUCHES NOIRES, FANTÔME) à Maîtrise du jardin magique.

Après avoir parcouru sans relâche leurs deux albums précédents dans le monde entier avec plus de 350 concerts en trois ans, LES LIVRES D’IMAGES sont retournés dans leur propre studio d’enregistrement, stimulant par l’inspiration et la confiance en soi. L’objectif était d’ajouter une nouvelle ambiance à leur musique tout en restant fidèle à LES LIVRES D’IMAGES esthétique sonore. Ils ont utilisé leur nouvelle inspiration pour travailler plus dur sur la production de “Les mains du temps” et d’expérimenter leur son caractéristique et même d’introduire de nouveaux instruments tels que le piano et les cloches tubulaires. Ils ont également fabriqué à la main certains de leurs propres instruments à percussion, qu’ils emmèneront avec eux sur la route pour pimenter davantage leurs spectacles énergiques. “Les mains du temps” c’est n’accepter et ne célébrer que la vérité, les hauts et les bas de la vie, les larmes et les rires et la profonde amitié entre les deux membres du groupe Grabke et Mirtschink.

