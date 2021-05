Lzzy Hale de Halestorm collabore avec les albums sur le single “ Rebel ”: vidéoclip disponible

LES LIVRES D’IMAGES, le duo biker-blues allemand composé de Fynn Grabke et Philipp Mirtschink, a sorti son nouveau single et son clip vidéo, “Rebelle”, mettant en vedette le remarquable Prix ​​Grammy– chanteur gagnant Lzzy Hale de HALESTORM. Le clip a été tourné à Nashville et Berlin (Studios Sony «Circle») par Lzzy Hale et LES LIVRES D’IMAGES. Le single est également disponible à l’achat et sur toutes les plateformes de streaming.

Lzzy déclare à propos de la piste: “Ce projet est entré dans ma vie à un moment où j’en avais vraiment besoin. La pandémie a volé une grande partie de ma vie et de mon identité. J’ai été forcée de me regarder dans le miroir et de découvrir qui je suis sans cela pièce manquante. Je devais me rappeler que peu importe ce qui se passe à l’extérieur … la flamme qui brûle en moi est toujours vivante. Ecrire ces paroles, c’était comme dessiner une feuille de route pour me guider vers qui je suis. Personne ne peut fais-le pour moi, personne ne peut me sauver à part moi-même. Pour ce faire, je dois commencer une révolution dans mon âme, et être un rebelle de l’intérieur. Cette chanson est mon cri de guerre.

«La musique instrumentale était tellement inspirante qu’à la troisième écoute, la mélodie s’est naturellement répandue comme un hybride extraterrestre de toutes mes influences.

“Je suis tellement reconnaissant envers LES LIVRES D’IMAGES pour m’avoir amené dans leur monde et me donner la liberté d’exprimer mon cheminement personnel de redécouverte de moi-même. Et je sais que, dans des moments comme ceux-ci, cette chanson apportera à l’auditeur l’espoir pour l’avenir et la confiance nécessaire pour survivre quoi que ce futur devienne. “

LES LIVRES D’IMAGES ajoute: «Il est difficile de dire à quel point nous sommes enthousiasmés par cette collaboration. Lzzy a été l’artiste numéro un avec laquelle nous voulions travailler lorsque nous avons commencé ce projet, et les bouteilles ont éclaté quand elle nous a donné le coup d’envoi d’en faire partie.

“Honnêtement, le truc qu’elle a proposé pour cette chanson était au-delà de nos attentes. Quand nous avons écrit la chanson, nous savions que si nous l’envoyons à quelqu’un, ça doit être Lzzy. Nous connaissions le potentiel de la chanson, mais nous ne savions pas qu’elle pouvait être aussi bonne. Comment diable a-t-elle réussi cela?

“Au-delà de l’excitation, au-delà du bonheur. Mission accomplie.”

En raison de leurs collaborations récemment publiées avec Dennis Lyxzén (REFUSÉ), Neil Fallon (EMBRAYAGE) et des apparitions musicales supplémentaires par Ryan Sinn (LES DISTILLATEURS) et Dave Dinsmore (BRANT BJORK), LES LIVRES D’IMAGES a créé des rumeurs folles au cours des dernières semaines avec leurs activités imparables et leur infatigable. Cela dit, il est temps de mettre fin au secret et d’annoncer officiellement “Le Collectif Majeur Mineur”, le nouvel album de LES LIVRES D’IMAGES, qui sortira le 3 septembre 2021.

“Le Collectif Majeur Mineur” est né de l’idée insensée de réunir divers artistes, qui ont inspiré le duo ou qui sont leurs amis. L’idée était d’avoir une sorte d’échange créatif en ces temps fous, un pont vers d’autres artistes. Il a également ouvert la gamme musicale du groupe à bien des égards et conduit à l’œuvre musicale la plus variée. LES LIVRES D’IMAGES ont déjà fait dans leur carrière.

LES LIVRES D’IMAGES‘dernier album, “Les mains du temps”, est sorti en 2019 via Musique RED.



