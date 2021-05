Lzzy Hale de Halestorm et Joe Hottinger, Orianthi, d’autres se produiront au concert virtuel mondial “ Gibson Live ”

Gibson, la marque d’instruments américaine emblématique présente le Garage Gibson, l’expérience ultime de la guitare. Viens au Garage Gibson explorer Gibson, Epiphone, Kramer, Mesa Boogie et KRK, essayez vos guitares électriques et acoustiques préférées et achetez votre guitare, vos accessoires et vos surprises préférés.

Le magasin historique de 8 000 pieds carrés ouvrira officiellement ses portes au public le mercredi 9 juin à la gare historique de Cummins située au 209, 10e Avenue Sud, à Nashville, dans le Tennessee, au cœur du centre-ville de Nashville. Que vous soyez un musicien professionnel chevronné, un guitariste occasionnel, un débutant ou simplement un fan de musique, le Garage Gibson est une destination incontournable à Nashville.

Depuis 127 ans, Gibson a façonné le son à travers les générations et les genres et est devenue la marque de guitare la plus pertinente, jouée et aimée dans le monde. Entrez dans le nouveau Garage Gibson pour explorer et magasiner les collections, assister à des performances musicales exclusives en direct, attraper un enregistrement du film primé Gibson TV et explorez des générations d’histoire de la musique, y compris les histoires derrière la musique avec des installations et une programmation captivantes et interactives.

“Le Garage Gibson est l’expérience ultime de la guitare où notre passé, notre présent et notre futur prennent vie pour les fans et les artistes ici même à Music City », déclare James “JC” Curleigh, PDG de Marques Gibson. «C’est aussi l’occasion de contribuer à l’incroyable culture de la musique et de la guitare dont nous faisons partie depuis plus d’un siècle. Nous sommes impatients de partager le Garage Gibson avec nos fans et futurs fans. “

“Le Garage Gibson est la quintessence du moment où la créativité légendaire de la marque originale coïncide parfaitement avec la vision du futur de la guitare électrique et acoustique moderne », ajoute Joe Bonamassa. “Félicitations pour un travail bien fait.”

“Vous ne pouvez pas avoir une ville de guitare comme Nashville sans Gibson représentant, et ils le font avec le Garage d’une manière incroyablement réfléchie », déclare le chanteur-compositeur-musicien Maggie Rose. “L’espace est idéal pour les performances et le jam avec d’autres artistes ou artistes de Nashville de passage en ville, mais la vitrine attire également des mélomanes du monde entier qui viennent voir l’espace qui livre l’histoire et une pléthore de guitares.”

“Le Garage Gibson est un endroit magique et suscite le même sentiment Disney le fan se sent entrer Disneyland pour la première fois », déclare l’auteur-compositeur-producteur Célisse. «Pour voir toutes ces guitares à la ceinture et vous pouvez tendre la main et jouer de la guitare de votre choix, cela ne ressemble vraiment à rien de ce que j’ai jamais vécu. Garage Gibson est incroyable. “

le Garage Gibson est l’expérience ultime de la guitare et de la musique, y compris sa scène ultramoderne pour des concerts en direct et virtuels en direct. le Garage Gibson combine un environnement de guitare moderne avec une narration interactive de la marque, un Custom Shop pour construire votre propre guitare, des présentoirs de souvenirs historiques et de célébrités, un centre de réparation et de restauration et une expérience de magasinage public Gibson, Gibson Acoustic, Gibson Custom Shop, Epiphone, Kramer, MESA/Boogie et KRK. Au Garage Gibson, les fans peuvent essayer tous Gibsondes guitares de toutes les marques et collections, ainsi que de rapporter un morceau d’histoire à la maison avec des offres uniques en magasin sur les guitares, instruments, équipements, accessoires et exclusivités en édition limitée Gibson vêtements.

Les fans du monde entier qui ne peuvent pas visiter Nashville peuvent découvrir Garage Gibson grande ouverture mondiale – le mercredi 9 juin – via le concert virtuel mondial “Gibson Live: une célébration d’artistes au profit de Gibson donne” diffusé dans le monde entier à 18 h 30 CT / 19 h 30 HE via Gibson TV. Le concert présente des performances de Warren Haynes, Prix ​​de Margo, Kip Moore, Baie James, Sergio Vallin de MANÁ, Lzzy Hale et Joe Hottinger de HALESTORM, Marcus King, Orianthi, Poisson Samantha, Morgan Wade, Sadler Vaden, Tak Matsumoto, Célisse, Emily Wolfe, Jared James Nichols avec Joe Bonamassa, et plus. «Gibson Live…» va bénéficier Gibson donne – la branche caritative 501c3 de Gibson – qui soutient les musiciens du monde entier et s’engage à rendre le monde meilleur en créant et en soutenant d’autres organisations à but non lucratif dans leurs efforts pour faire progresser les musiciens, ainsi que des initiatives d’éducation et de bien-être axées sur les jeunes. 100% des «Gibson Live…» les dons iront à deux organisations puissantes qui apportent des changements positifs: MusiCares, un filet de sécurité de services de santé et de bien-être essentiels pour la communauté musicale, et Enregistrer la musique, aider les enfants, les écoles et les communautés à découvrir leur plein potentiel grâce au pouvoir de la musique.