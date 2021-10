Lzzy Hale de Halestorm partage un doux message d’amour et de dévotion à son amant et à son compagnon de groupe

TEMPÊTE D’HALALE la chanteuse Lzzy Hale a partagé un doux message d’amour et de dévotion à son partenaire et compagnon de groupe de 18 ans, TEMPÊTE D’HALALE guitariste Joe Hottinger.

Le samedi (2 octobre), Vigoureux a pris à elle Instagram pour partager un carré noir avec la date « 2 octobre » dessus, et elle a écrit dans un message d’accompagnement en partie : « Ce jour-là, il y a 18 ans. Je vous ai embrassé. J’ai ouvert une porte qui a changé ma vie pour toujours. J’ai trouvé une lumière, un complice, un amour.

“Aimer vraiment quelqu’un n’est pas facile. Grandir et évoluer avec quelqu’un n’est pas facile. Mais vous et moi, nous ne fuyons jamais le “Dur”. vulnérabilités. Je vous défie. Vous repoussez. Mais d’une manière ou d’une autre, notre confiance en l’autre n’a jamais faibli, même dans la tempête, nous sommes le roc qui reste.

“Je t’aime plus que ces 3 mots archaïques ne pourraient l’exprimer. Et je sais que peu importe ce que ce foutu monde nous réserve. Je sais qu’un jour la lune s’envolera et toute chair se décomposera. Tout changera mais nous continuerons restent et survivent aux pyramides.”

En avril 2020, Lzzy a été demandé par un fan le Twitter quand elle et Joe on va se marier. Lzzy a répondu: “Je n’ai vraiment jamais eu le désir. Préférence personnelle. Techniquement, on m’a demandé de transmettre une bague à mon SO [significant other] a été donné par mon père. Mais je vis un #newmodernlove”.

De retour en octobre 2015, TEMPÊTE D’HALALE bassiste Josh Smith a confirmé la rumeur de longue date selon laquelle Lzzy et Joe étaient impliqués dans une relation amoureuse. Il a dit au 103.9 L’ours radio : « Ils sont assez ouverts sur leur relation. Ils n’en parlent pas ouvertement, mais, vous savez… En fin de compte, nous sommes tous comme une famille, et c’est plus ou moins le chemin que nous prenons c’est… Vous savez… Quoi qu’il en soit du point de vue relationnel, ça ne va pas briser notre groupe, et c’est le… Je suppose que le plus important, c’est que le groupe, c’est le mariage ici.”

Cette même année, Lzzy On lui a demandé dans une interview si elle trouvait difficile de maintenir une relation sur la route. Vigoureux a répondu: “Dans une relation, vous devez littéralement tout avoir pour cette autre personne, et elle doit faire la même chose avec vous, sinon ça ne marchera pas. Je n’ai jamais été une personne jalouse non plus, et depuis en ce moment, je sors avec quelqu’un qui est de la même manière. Nous avons donc une relation de confiance très incroyable. “

Elle a ajouté: “Je pense que vous devez travailler dur, quoi qu’il arrive, dans une relation, mais, vraiment, les premières étapes – tout mettre en place – ont été des grâces salvatrices totales pour moi et ma relation.”

Lzzy et son frère Arejay (tambours) formé TEMPÊTE D’HALALE en 1998 alors qu’il était au collège. Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi de Forgeron en 2004.

TEMPÊTE D’HALALE récemment retourné au studio à Nashville, Tennessee pour reprendre l’enregistrement de son prochain suivi de 2018 “Vicieux” album, prévu pour début 2022 via atlantique.

En août, TEMPÊTE D’HALALE a sorti un nouveau single intitulé “Revenu d’entre les morts”. La vidéo du morceau, réalisée par Dustin Haney (Noé Cyrus, Luc Peignes) et produit par Photos de la Révolution, caractéristiques Lzzy et le reste du groupe dans une morgue et un cimetière quelque part entre la vie et la mort.

TEMPÊTE D’HALALEla nouvelle musique de est à nouveau produite par Nick Raskulinecz, qui a d’abord dirigé l’effort du groupe en 2017 « ReAniMate 3.0 : l’eP des couvertures » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.