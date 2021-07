Lzzy Hale de Halestorm rejoint Gibson en tant que première femme ambassadrice de la marque

Depuis 127 ans, Gibson a façonné le son à travers les générations et les genres de musique, devenant l’une des marques de guitares les plus pertinentes, les plus jouées et les plus appréciées au monde. Gibson a officiellement annoncé aujourd’hui que Lzzy Hale, chanteuse du Grammy Award-groupe de hard rock gagnant TEMPÊTE D’HALALE, se joindra Gibson en tant que première femme ambassadrice de la marque. La nouvelle collection comprendra des guitares acoustiques et électriques à travers Gibson, Épiphone et Kramer.

Vigoureux s’est associé à Gibson et Épiphone luthiers pour concevoir deux guitares à guichets fermés dont la Gibson Lzzy Hale Explorer et le Epiphone Lzzy Hale Explorer. Aujourd’hui, 15 juillet, Lzzy a été officiellement accueilli dans le Gibson famille comme ambassadrice de la marque sur scène par César Gueikian, président de la marque, Marques Gibson, au Gibson Garage au centre-ville de Nashville, Tennessee. Vigoureux contribuera également à promouvoir la culture du don en retour dans le cadre de la Gibson donne conseil consultatif des artistes où les artistes présentent des opportunités philanthropiques qui remplissent les Gibson donne la mission de la fondation de créer, développer et soutenir des organisations à but non lucratif pour faire progresser les musiciens, l’éducation axée sur les jeunes et les initiatives de bien-être.

“Je suis plus qu’honoré d’être nommé Gibson ambassadeur”, a déclaré Vigoureux. « Depuis que j’ai 16 ans, c’était mon rêve de faire un jour partie de la Gibson cercle. C’est un sentiment incroyable de savoir que ce rêve est devenu réalité. Quelque chose de magique s’enflamme en moi quand je tiens un Gibson guitare dans mes mains, les mêmes guitares que mes aïeux et aïeux du rock portaient sur leurs épaules. Avec Gibson, je suis la rock star que je suis censé être. C’est un privilège de représenter mon genre, mon genre et l’incroyable pouvoir de la musique qui nous unit tous, avec ma belle Gibson famille.”

« C’est un honneur d’accueillir Lzzy Hale comme notre plus récent Gibson ambassadeur », ajoute Gueikien. “Lzzy est un ambassadeur de la musique, pas seulement Gibson. Un chanteur puissant, un guitariste badass et une force influente dans la musique, Lzzy est un pionnier dans tous les sens du terme. Dès le début de sa carrière, Lzzy avait une vision claire de ce qu’elle voulait accomplir et a travaillé dur pour y arriver, sans compromis. Elle a ouvert et continue d’ouvrir la voie à d’autres artistes en donnant l’exemple, en faisant tomber les barrières et en élevant TEMPÊTE D’HALALE dans une Grammy Award-groupe gagnant avec une base de fans fidèle dans le monde entier.

“Jenny Marais du Gibson équipe de relations de divertissement liée à Lzzy et TEMPÊTE D’HALALE quand ils ont commencé et ont reconnu que Lzzy était différent, motivé et un chanteur, musicien et interprète unique en son genre. Depuis, nous avons développé un partenariat sans cesse croissant que nous célébrons aujourd’hui avec Lzzyle nouveau chapitre de notre Gibson ambassadeur. Nous sommes également ravis d’avoir Lzzy rejoignez notre Gibson donne conseil consultatif où elle nous aidera à façonner des programmes philanthropiques et à ouvrir la voie aux artistes de toutes les générations et de tous les genres musicaux. »

En tant que leader puissante et dominante de TEMPÊTE D’HALALE, Vigoureux est devenue une championne des femmes dans le rock, accueillant le 2020 Elle Rocks Awards et siégeant en tant que juge sur le prochain Hit Parder spectacle “Pas de couverture” aux côtés de Alice Cooper, Gavin Rossdale et L’évêque Briggs. A la sortie du dernier album du groupe, “Vicieux”, ce qui a valu au groupe sa deuxième Grammy nomination, Pierre roulante dit d’elle, “Lzzy Hale cimente son statut d’une des voix les plus vitales du hard rock.”

En tant que groupe, TEMPÊTE D’HALALE a tourné quatre singles au n ° 1 de la radio rock, et leurs deux derniers albums ont fait leurs débuts dans le top 10 du Billboard 200. Leurs sets dynamiques leur ont valu la réputation d’une incroyable force de musique live, en tête d’affiche de spectacles à guichets fermés affiches des festivals du monde entier.

Actuellement au travail sur leur cinquième album studio avec le producteur Nick Raskulinecz (COMBATTANTS DE FOO, MASTODONTE), TEMPÊTE D’HALALE fera une tournée avec ÉVANESCENCE cet automne.

