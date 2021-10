Lzzy Hale de Halestorm s’associe à une ligne de bijoux pour cordes de guitare pour la bonne cause

Lzzy Hale du record Grammy Awardgroupe de rock gagnant TEMPÊTE D’HALALE s’est associé à la société de bijoux pour cordes de guitare Strüng. Lzzy‘s a joué des cordes de guitare, transformés en bijoux de rock badass, collectera des fonds pour MusiCares.

Les colliers et bracelets uniques en leur genre sont fabriqués à partir du don de cordes de guitare de Lzzya joué de la guitare sur scène. Chaque chaîne est enroulée à la main en un bijou par Strüng. Chaque achat comprend une carte d’authenticité officielle dédicacée vérifiant Lzzy‘s a joué des cordes.

Copropriétaire de Strüng, CHANGEMENT DE COUPURE chanteur Jenny Mann, dit : « J’ai toujours admiré et respecté Lzzy. Elle est l’une des personnes les plus terre-à-terre de l’industrie en plus d’être une chanteuse incroyablement talentueuse. Nous sommes très reconnaissants de l’avoir à bord et avons hâte de voir ce que l’avenir nous réserve.”

Strüng est une marque lifestyle pour les mélomanes faite par des musiciens Jenny Mann et Tim Barbour qui a découvert un moyen unique de réutiliser leurs cordes de guitare cassées et de les transformer en bijoux distinctifs pour hommes et femmes sur le thème d’une chanson classique. Avec plus de 80 morceaux dans des genres tels que rock/métal, country/blues, hip-hop/rap et musique classique au choix, les clients peuvent porter leur chanson préférée en commandant l’un de leurs bracelets, colliers ou boucles d’oreilles personnalisés accompagnés d’un charme. Les articles supplémentaires de la boutique comprennent des colliers de cymbales de tambour unisexes, des bracelets de perles, des accords de collier ras de cou et plus encore. Strüng dispose également d’une boutique personnalisable “Send-a-Song” où les acheteurs peuvent choisir leur propre chanson et le charme correspondant.

Selon Guitar Girl Magazine, l’idée de Strüng a vu le jour en 2012 lorsque Mann et Barbour, membres originaux du groupe de rock CHANGEMENT DE COUPURE, a passé plus de 200 jours à parcourir le pays et Jenny remarqué toutes les cordes que le guitariste Tim changeait constamment et partait partout dans le bus de tournée. Cela l’a inspirée à fabriquer des bracelets à partir des cordes usagées et elle a commencé à les vendre à leur table de vente lors de salons.

Pour plus d’informations, visitez getstring.com.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).