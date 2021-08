Lzzy Hale et Slothrust unissent leurs forces sur l’hymne de la crise climatique The Next Curse

Le leader de Halestorm, Lzzy Hale, s’est associé aux alt-rockers Slothrust sur leur nouveau single The Next Curse, une chanson sur la crise climatique qui menace actuellement la planète.

C’est un brûleur lent, avec une introduction atmosphérique inaugurant la voix obsédante de la chanteuse de Slothrust Leah Wellbaum avant qu’un riff étonnamment boueux n’arrive pour donner du courage à la chanson. Il y a même une section de création orale plus réfléchie (pensez: ce morceau dans The Orb’s Little Fluffy Clouds avec l’échantillon de Rickie Lee Jones, mais sans les claviers tremblants) avant que Hale ne prenne le relais à la fin commerciale de la chanson pour faire monter le tout en flèche.

“The Next Curse est une chanson sur le fait que même à une époque où nous voyons notre planète en feu et inondée, nous ne prenons toujours pas le temps dont nous avons besoin pour nous guérir”, explique Wellbaum. “Ces circonstances commencent à se refléter dans un cycle qui se perpétue.

“C’est mon désir que les humains en tant qu’espèce travaillent à moins de violence et à plus de compassion les uns envers les autres malgré les différences. J’espère que nous pourrons également montrer cette gentillesse à la planète Terre et la traiter comme l’être magique et généreux qu’elle est.”

Wellbaum poursuit en expliquant pourquoi elle a demandé à Hale de jouer sur The Next Curse, en disant: “C’est une interprète qui respire la lumière d’une manière authentique et glorieuse. Dès que j’ai fini d’écrire cette chanson, j’ai immédiatement entendu sa voix dessus. aux côtés du mien et je suis tellement honoré qu’elle ait été attirée par ça. C’est quelqu’un avec qui je suis fier de chanter.

Pour sa part, Lzzy Hale déclare : “Leah Wellbaum est une force de la nature. Ce fut un honneur et un privilège de faire partie de The Next Curse et de se tenir à côté de son feu. Slothrust est l’un de mes groupes préférés, juste au moment où vous pensez que vous savez comment les décrire correctement, ils vont vous jeter dans une maison de miroirs.”

The Next Curse fait suite à la sortie de Cranium en février, Strange Astrology en avril et Once More For The Ocean en juin. Les quatre morceaux sont tirés du cinquième album à venir de Slothrust, Parallel Timeline, qui doit sortir le 10 septembre et est emballé dans ce qui pourrait bien être la plus grande pochette de 2021. Ou, en fait, la plupart des autres années.

La Timeline parallèle peut être commandée auprès de Bandcamp.

Liste des pistes de la chronologie parallèle de Slothrust

Crâne

Encore une fois pour l’océan

Courtoisie

La prochaine malédiction (avec Lzzy Hale)

Astrologie étrange

Attendre

Le siège du roi Arthur

Une hirondelle géante

Lapins blancs

Chronologie parallèle

(Crédit image: Slothrust)