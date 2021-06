Lzzy Hale “Je ne peux pas attendre que tout le monde entende” les nouvelles chansons de Halestorm

TEMPÊTE D’HALALE la chanteuse Lzzy Hale a parlé au 97.1 L’Aigle station de radio à propos de son récent commentaire selon lequel elle a écrit les meilleures chansons de sa vie pendant la pandémie de coronavirus. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je l’espère de toute façon. C’est ce que je ressens à chaque cycle d’album – que vous continuez à essayer de vous surpasser. Mais c’est différent avec la façon dont le monde a en quelque sorte changé. Et aussi quand vous êtes dans cette position où il y a quelque chose, en particulier avec moi avec les tournées, nous sommes habitués à être sur la route environ deux cents à deux cent cinquante jours par an, alors quand cette grande partie de votre vie et cette extension de votre personnalité, ce énoncé de mission que vous avez toujours eu devant vous, et qui vous est volé, vous devez mettre cette énergie et ce débouché dans autre chose. Et heureusement, oui, le processus d’écriture – j’ai mis toute cette énergie dans les chansons, parce que je n’ai nulle part où les mettre. [Laughs] Alors, oui, c’est vraiment excitant, et j’ai hâte que tout le monde entende le nouveau matériel.”

Il ya trois mois, Lzzy Raconté Matt Pinfield de KLOS‘s “Nouveau & Approuvé” série sur les thèmes lyriques abordés dans le nouveau TEMPÊTE HALES chansons : « Je viens juste de voir cet arc, parce qu’il y avait les chansons que nous écrivions qui sortaient de la route, où c’est très confiant, très vivant et énergique. Et puis ça commence à devenir – toujours en gardant l’énergie monte, mais ensuite le sujet commence à devenir un peu plus fou et peut-être un peu plus sombre. Et puis ça commence à plonger dans un peu plus d’espoir maintenant. Donc j’ai l’impression qu’en temps réel, cela va être en quelque sorte comme presque un documentaire musical de ce que nous avons traversé, de cette dernière année et du changement.”

« Halestorm réinventé », une collection de TEMPÊTE HALES chansons originales ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton, a été rendu disponible en août dernier.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Guitariste Joe Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE D’HALALE a été nominé pour une “Meilleure performance rock” Grammy Award pour sa chanson “Inconfortable”.

En 2012, le groupe remporte son premier Grammy dans la catégorie “Meilleure performance Hard Rock/Métal” pour “Les morsures d’amour (moi aussi)”. Selon le Grammy site Internet, Lzzy est devenue la première femme à gagner un Grammy dans la catégorie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).