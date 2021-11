Lzzy Hale : le nouvel album de Halestorm « Est absolument un banger »

TEMPÊTE D’HALALE la chanteuse Lzzy Hale parlé au 105.7 La pointe station de radio sur l’avancement des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe à 2018 « Vicieux » album. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous l’avons fait. Nous avons littéralement terminé l’album trois jours avant de partir en tournée. Il y avait deux nouvelles chansons qui se sont un peu réunies juste à la fin quand nous pensions que tout était terminé. Et nous étions, comme, ‘Maintenant nous devons le faire, mais nous devons y aller. C’est tellement beau. »

Concernant la direction musicale du nouveau TEMPÊTE D’HALALE Matériel, Lzzy a déclaré: « Cet album est absolument un banger. Il est sur onze. Nous avons vraiment dépassé toute l’énergie qui a précédé ces albums, à la fois techniquement, musicalement, vocalement, batterie, paroles. Je pense à cause des montagnes russes lorsque nous faisions ce disque, et juste pendant la pandémie et toutes les différentes phases de celle-ci, nous nous sommes en quelque sorte regardés, comme si l’avenir est inconnu et nous ne savons pas si nous allons en fait sortir et jouer ces choses, tout doit être, comme je l’ai dit, à onze heures. TEMPÊTE D’HALALE élevé.

« C’était assez drôle. Mon bassiste, Josh [Smith], il montrait de nouvelles chansons à ses parents. Et son père est, genre, ‘Wow. Vous vous êtes vraiment accroché à votre son. Et je me dis ‘On a un son ?’ [Laughs] Je n’y pensais pas vraiment de cette façon avant. Mais, oui, c’est très nous. »

Selon Lzzy, elle et ses camarades ont enregistré le nouveau TEMPÊTE D’HALALE album d’une manière différente. « C’est la première fois que nous avons deux producteurs », a-t-elle expliqué. « Nous sommes revenus avec Nick Raskulinecz [who helmed ‘Vicious’]. Et puis j’ai fini par faire ma voix avec Scott Stevens de LES EXIES. Il est comme un frère d’une autre mère avec moi. Nous avons déjà écrit ensemble et nous nous connaissons depuis probablement un peu moins d’une décennie maintenant. Lui et moi, nous avons produit et fait toutes les voix pour [HALESTORM‘s recently released single] ‘Revenu d’entre les morts’ l’un avec l’autre, parce que je suis allé à LA Et puis nous avons fini par l’envoyer à pseudo, et pseudo‘s, comme, ‘C’est juste absolument incroyable. Nous devons faire chaque chanson de cette façon. Nous avons donc fait les choses différemment. Nous nous sommes retrouvés avec les os nus d’une démo. J’ai fini par finir toutes mes voix – comme dunzo – avant de finir de construire la piste musicalement. C’est un peu comme construire une pyramide à l’envers. Mais cela a fini par avoir vraiment cette énergie différente, parce que ce que nous pouvions faire avec les paroles et la mélodie et toutes les voix en cours accentuerait vraiment tout cela – faire correspondre le thème à tout ce que je chantais, mais aussi juste gentil de vraiment soutenir musicalement le chant quand nous sommes entrés pour faire les guitares, la batterie et la basse. C’est tellement fou – il a définitivement cette nature très avant-gardiste, très agressive à cause de la façon dont nous l’avons fait. »

Interrogé sur quand les fans peuvent s’attendre à avoir du nouveau TEMPÊTE D’HALALE album, Lzzy a déclaré: « Nous n’avons pas encore de date. Nous en parlons littéralement cette semaine, car il y a encore des choses qui doivent être mixées et maîtrisées. Mais nous aurons bientôt une date. Mais avant même le sortir, nous allons certainement planifier, plus tôt que ça, sortir une autre chanson. Nous essayons juste de trouver laquelle, parce qu’elles sont toutes géniales. «

« Revenu d’entre les morts » est sorti en Augist. Le clip officiel du morceau, réalisé par Dustin Haney (Noé Cyrus, Luc Peignes) et produit par Photos de la Révolution, caractéristiques Lzzy et le reste du groupe dans une morgue et un cimetière quelque part entre la vie et la mort.

Raskulinecz premier barré TEMPÊTE D’HALALEles efforts de 2017 « ReAniMate 3.0 : les couvertures eP » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Guitariste Joe Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi de Forgeron en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE D’HALALE a été nominé pour une « Meilleure performance rock » Grammy Award pour sa chanson « Inconfortable ». Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie « Meilleure performance Hard Rock/Métal » pour « Les morsures d’amour (moi aussi) ».



