M. Big est vivant et revient pour clarifier quelque chose dans une publicité Peloton

« M. Big a expérimenté ce que beaucoup appelleraient une bizarrerie – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et il courait un risque sérieux car il avait déjà eu un événement cardiaque dans la saison 6 » a poursuivi Peloton Dr. Suzanne Steinbaum, faisant référence à la procédure cardiaque de Big dans l’épisode 11 de la saison 6, intitulé » L’effet domino « .

NEW YORK, NEW YORK – 07 NOVEMBRE : Chris Noth et Sarah Jessica Parker sur place pour « And Just Like That » le 07 novembre 2021 à New York. (Photo de Gotham / GC Images) (.)

« Ces choix de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, ont probablement été la cause de sa mort. Conduire votre vélo Peloton peut même avoir contribué à retarder votre événement cardiaque« , a déclaré le Dr Steinbaum.

En fait avant votre insuffisance cardiaque, Big apparaît fumant un cigare la même nuit, amenant Carrie à observer qu’il se détend avec sa « cigarette hebdomadaire » et sa routine d’entraînement « la même nuit ».