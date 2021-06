M. Bungle partage une vidéo “éraciste” en direct

M. BAGUE a publié “La nuit où ils sont rentrés à la maison” (Enregistrements Ipeca), le premier album live du groupe NorCal. Le LP de 14 chansons, accompagné d’une sortie de film uniquement physique, capture l’événement en direct Halloween 2020 du groupe et présente la nouvelle vidéo en direct pour “Eraciste”, que l’on peut voir ci-dessous.

““Eraciste” est une chanson unique dans le ‘Colère qui fait rage’ livre », explique Trevor Dunn. “Il n’y avait pas de démo initiale, seulement un riff ‘moshy’ qui Patton avait imaginé dans les années 80 que Trey en quelque sorte rappelé. Une fois que cela a été déterré, Patton a complété la mélodie avec un pont à double temps et quelques paroles sur l’effacement et le déni. Il me semble que cela semble en quelque sorte contemporain tout en s’intégrant à notre style d’écriture de chansons d’adolescent. Je suppose que c’est parce qu’il a été écrit sur une période de 35 ans ! Vous remarquerez peut-être que c’est l’une des seules chansons de la « démo » qui a réellement une mélodie vocale. Dans les années 80, nous pensions surtout à la batterie et à la guitare, ce qui, bien sûr, est vraiment tout ce qu’est le métal.”

“La nuit où ils sont rentrés à la maison”, qui a été dirigé par Jack Bennett, est disponible en CD, Blu-ray, CD + DVD, VHS et en numérique. La partie CD présente un son remasterisé, tandis que le film présente M. BAGUEles performances de, Neil Hamburgerle set d’ouverture de , trois clips officiels (“Violer votre esprit”, “Eraciste”, et “Mort subite”), ainsi que de longues séquences en coulisses. La version VHS, limitée à 1 000 exemplaires de collection, est une partie éditée et réservée aux performances du film.

“La nuit où ils sont rentrés à la maison” liste des pistes :

01. Ne seras-tu pas mon voisin (couverture de Fred Rogers)



02. Anarchie jusqu’à votre anus



03. Violer votre esprit



04. Bungle Grind



05. Méthématique



06. L’enfer vous attend/Brise d’été (SLAYER/SEALS & CROFT medley/reprise)



07. Éraciste



08. Monde dans mon cul (Couverture CERCLE JERKS)



09. glouton pour la punition



dix. Hypocrites/Habla Español O Muere (couverture SOD)



11. Écarter les cuisses de la mort



12. Perte pour les mots



13. Mort subite



14. Perte de contrôle (couverture VAN HALEN)

Nouvelles de “La colère déchaînée de la démo du lapin de Pâques” L’arrivée, la première nouvelle musique du groupe depuis plus de 20 ans, a été reçue en grande pompe. La nouvelle de l’album a fait suite à une série de concerts à guichets fermés en 2020, qui ont vu M. BAGUE jouer à certains de ses plus grands publics jamais. L’album, qui est un bon enregistrement de M. BAGUELa cassette démo de 1986 du même nom, très commercialisée et pourtant inédite, a été déclarée “l’un des meilleurs albums de thrash de l’année” par Décibel, Pierre roulante a déclaré que « leur redémarrage est un festin de riffs ingénieux, de changements de tempo inattendus et d’énergie maniaque pure… », et Stéréo-gomme offert “M. BAGUE revivent leurs tout premiers jours et bottent beaucoup de culs dans le processus.” Revolver En vedette Mike Patton sur sa pochette d’automne, en disant “Après 15 ans d’inactivité et 21 depuis leur dernier album, les cinglés d’avant-metal M. BAGUE réapparu de la nuit des temps pour réenregistrer leur démo de 1986. Non content de simplement ressasser leurs jours de lycée, le trio de base Mike Patton, Trey Spruance et Trevor Dunn demandé l’aide de ANTHRAX guitariste Scott Ian et ancien TUEUR le batteur Dave Lombardo. Le résultat est – dans les mots de super fan Eric André – pur, génial “gravez le 666 dans votre bureau et mettez-vous en détention” en métal.”

M. BAGUE a été formé dans une ville de bois et de pêcheurs appauvrie par un trio d’adolescents curieux et instables. Trey Spruance, Mike Patton et Trevor Dunn engendrent le “groupe” amorphe en 1985 dans le comté de Humboldt, en Californie, passant au crible une variété de membres jusqu’aux environs de 1989, date à laquelle ils se sont installés sur une formation qui a réussi à signer avec Warner Bros. Records. Personne ne sait vraiment comment cela s’est produit et cela reste un mystère complet que même les algorithmes d’Internet ne peuvent pas décoder. Jusqu’en 2000, ils ont sorti trois albums (“M. Bungle” en 1991, “Disco Volante” en 1995 et “Californie” en 1999), a fait le tour d’une bonne partie de l’hémisphère occidental et a évité toute sorte d’acclamation critique. Certains soutiennent que le groupe s’est ensuite séparé, mais il n’y a pas non plus de preuve de cela. Ce qui est vrai, c’est qu’ils ont pris 20 ans de congé sous ce surnom alors qu’ils poursuivaient diverses autres musiques qui, en revanche, payaient le loyer.

M. BAGUE a également confirmé sa première sortie live de 2021, se produisant à Fête de l’émeute à Chicago en septembre. Le festival marque la première fois Mike Patton a joué sur le même projet de loi avec les deux M. BAGUE et PLUS LA FOI, et marque la première date de tournée du groupe depuis la sortie de l’album à l’automne.

Crédit photo: Buzz Osborne



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).