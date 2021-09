M. et Mme Smith d’Amazon viennent de perdre l’une de leurs pistes sur des différences créatives

Bien qu’il soit triste de voir partir Phoebe Waller-Bridge, M. et Mme Smith d’Amazon ont toujours toutes les chances de son côté. Donald Glover est toujours à bord en tant que co-créateur, producteur exécutif et homme de premier plan après avoir signé un accord de production général avec Amazon. De plus, la scénariste et productrice Francesa Sloane (Atlanta, Fargo) agira en tant que showrunner et productrice exécutive. On ne sait pas encore qui remplacera Phoebe Waller-Bridge, mais la recherche est en cours.