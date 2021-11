Le sujet de conversation sur le dernier épisode de M signifie musique, le podcast musical animé par le vétéran de la musique britannique, DJ et consultant musical Daryl Easlea, est le cinquième album studio infiniment célébré de Springfield poussiéreux, Dusty à Memphis.

Au cours de l’épisode, Easlea plonge dans de nombreux morceaux célèbres de l’album, notamment « Just A Little Lovin' », « Breakfast in Bed », « The Windmills of Your Mind », « So Much Love » et, bien sûr, « Fils d’un pasteur. »

Le disque qui est largement considéré comme le plus grand album du catalogue distingué de Dusty Springfield – en fait, pour beaucoup, l’un des plus grands albums, point final – est sorti le 31 mars 1969. Bien qu’il ait été étonnamment infructueux à l’époque, Poussiéreux à Memphis est heureusement devenu un monument à l’âme unique de l’une des plus belles voix britanniques.

L’album est sorti cinq ans après le début de sa carrière de hitmaker. Cela a marqué une nouvelle ère, car c’était la première fois qu’elle enregistrait un LP en dehors du Royaume-Uni. Supervisé de main de maître par trois des géants de tous les temps de la production américaine de musique soul et rock, Jerry Wexler, Arif Mardin et Tom Dowd, il a connu une naissance notoirement difficile. Heureusement, ce qui perdure, c’est la brillante qualité des chansons et des performances.

Le podcast combine de la musique et du contenu parlé dans le cadre de la plate-forme Music + Talk de Spotify pour plonger dans les coulisses de la création de Diana, depuis les premières sessions d’enregistrement qui ont lancé le projet et les différends créatifs survenus en cours de route.

Easlea est un ancien rédacteur du Record Collector Magazine, a été responsable du catalogue Motown UK, a travaillé comme consultant pour d’innombrables labels et artistes, reste un DJ actif et a publié plusieurs livres dont Without Frontiers: The Life & Music of Peter Gabriel et Everybody Dance: Chic and the Politics of Disco and, Talent Is An Asset: The Story Of Sparks, entre autres.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music.