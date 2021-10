M Means Music Podcast dissèque la «pure héroïne» de Lorde dans le dernier épisode

Sur le dernier épisode de M Means Music, le podcast musical animé par le vétéran de la musique britannique, DJ et consultant musical Daryl Easlea, le premier album de Lorde Pure héroïne reçoit le traitement de plongée profonde.

Le podcast, qui combine musique et contenu parlé dans le cadre de la plate-forme Music + Talk de Spotify, couvre la profondeur du premier album de changement de carrière de Lorde sur 37 minutes. L’épisode met en lumière les grands succès de Pure Heroine, tels que « Teams », « Royals » et « Tennis Court », ainsi que les favoris des fans et des coupes profondes comme « Ribs » et « Buzzcut Season ».

« Beaucoup de labels du début du 21e siècle ont été placés sur Pure Heroine – pure wave, dream pop, electropop – je veux dire, la meilleure chose à propos de la musique était sa simplicité, sa franchise », dit Easlea. « C’est pratiquement un album folk sur de l’electronica. »

L’animateur détaille ensuite les détails de l’album, soulignant le contenu de ses notes de pochette, les inspirations qui ont inspiré ses paroles et le processus créatif qui a réuni Lorde avec le seul producteur du projet, Joel Little.

« Bien que le sujet n’ait pas toujours été amusant, la période autour de cet album l’était certainement », se souvient Easlea. « La façon dont l’album a décollé à travers le monde était époustouflante. Il a réussi à plaire à la fois aux personnes de son âge et aux parents du marché cible. Il y avait suffisamment de captures de l’expérience adolescente authentique pour être prises à leur valeur nominale.

Pure Heroine, qui est décrit dans la description du podcast comme « l’un des albums les plus influents des années 2010 », est sorti à l’automne 2013 alors que Lorde avait 16 ans. L’album a atteint la 3e place du palmarès Billboard 200 albums et a été certifié 3x platine par la RIAA. Il a également été nominé pour le meilleur album vocal pop aux Grammy Awards 2014.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music ici.