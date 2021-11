M Means Music Podcast partage un nouvel épisode axé sur Diana Ross

Le sujet de conversation sur le dernier épisode de M Means Music, le podcast musical animé par le vétéran de la musique britannique, DJ et consultant musical Daryl Easlea, est la star de la pop classique toujours emblématique Diana Ross‘ 1980 album Diana.

Le podcast combine de la musique et du contenu parlé dans le cadre de la plate-forme Music + Talk de Spotify pour plonger profondément dans la création en coulisses de Diane, depuis les premières sessions d’enregistrement qui ont lancé le projet et les conflits créatifs qui se sont produits en cours de route.

« Sorti en mai 1980, Diana de Diana Ross était l’album le plus réussi de sa carrière solo. Cela a réaffirmé sa supériorité inattaquable en tant que, pour citer la ligne de Billboard de 1976, L’artiste féminine du siècle », a déclaré Easlea dans l’épisode.

« C’est son choix de producteurs – Bernard Edwards et Nile Rodgers alias l’organisation CHIC – qui a fait sensation à l’époque, c’était comme si elle était, comme tant d’autres, » en train de faire du disco « . »

En fin de compte, Mme Ross ne pouvait pas « aller en discothèque », car elle y était déjà allée.

Tout au long de l’épisode de près de 18 minutes, Easlea fait place à la discussion autour des pistes séminales de Diana « À l’envers», « Give Up », « My Old Piano », « Tenderness » et bien sûr le classique de la pop « I’m Coming Out ».

« ‘Je sors‘ est une célébration de sa sortie de sa camisole de force de carrière, quittant Motown et se déguisant », a-t-il déclaré. « En plus de cela, les messages plus larges de la libération sexuelle, même les messages sur les droits civiques, peuvent être trouvés cachés dans le sous-texte. »

L’analyse d’Easlea est étayée par des citations directement des producteurs de Diana Edwards et Rodgers. Ce dernier musicien a partagé : « Nous avons interviewé Diana pour le contenu du disque. Tout était lié au fait qu’elle voulait avoir une nouvelle vie. Tout était « nouveau » pour elle. Je n’arrêtais pas de penser aux mots « Je sors ». Mais je pense aussi aux gens qui se cachent à l’intérieur toute leur vie, et ils montrent au monde d’où ils viennent.

Diana a atteint la deuxième place du palmarès des 200 albums du Billboard et la première du palmarès des meilleurs albums R&B//Hip-Hop. Il a depuis été certifié platine par la RIAA.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music ici.