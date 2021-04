M Narasimham (1927-2021): Le père des réformes bancaires

Cependant, les changements structurels prennent du temps. L’idée d’avoir de grandes banques compétitives au niveau mondial, des banques régionales qui servent des objectifs spécifiques, des banques de niche qui s’adressent aux communautés et de nouvelles petites banques et banques de paiement doit sa genèse au rapport Narasimham

La disparition de M. Narasimham frappe une corde sensible, compte tenu de sa contribution aux réformes du secteur financier. Ce que nous voyons dans le système bancaire aujourd’hui en termes de lutte pour amener le changement, avait sa genèse documentée dans les rapports d’époque de Narasimham (il y en avait deux). Ses rapports étaient fondamentaux parce qu’ils apportaient toute la sagesse mondiale à un moment où Internet était inexistant en Inde, et étaient basés sur un travail acharné des membres du comité. On peut s’attendre à ce qu’il ait eu une satisfaction considérable sur les progrès réalisés au cours des trois dernières décennies. Il serait intéressant de voir comment le système bancaire a intégré ces recommandations.

La première consistait à introduire des concepts prudentiels tels que proposés par la Banque des règlements internationaux (BRI) concernant la reconnaissance des revenus, l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs, le provisionnement, etc. un rôle stellaire en les apportant de manière calibrée afin que le système ne soit pas perturbé. Bâle II et Bâle III étaient des extensions du même cours. On peut se rappeler que RBI a mis du temps à appliquer le concept de 90 jours de reconnaissance des actifs non performants (NPA) afin que le système soit en mesure d’absorber cette règle.

Deuxièmement, il avait propagé l’idée d’avoir plus de banques privées, ce qui était très opportun car le système était caractérisé par les banques du secteur public (PSB), étant donné l’ombre de la nationalisation. L’entrée dans de nouvelles banques privées a entraîné une révolution technologique dans le secteur bancaire, qui a maintenant imprégné toutes les banques, rendant le système comparable à l’échelle mondiale. Parallèlement à cette suggestion, il y avait le cadre élargi fourni aux banques étrangères pour opérer en Inde, en plus d’un signal ferme qu’il n’y aurait plus de nationalisation.

Troisièmement, les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts devaient être libérés, ce qui était important car jusqu’à ce moment-là, toutes les décisions venaient «d’en haut». Ici, la RBI s’est progressivement orientée vers la liberté des banques de fixer leurs taux du côté des dépôts, bien que le côté prêteur soit de nouveau revenu au giron de la régulation partielle, la banque centrale leur demandant de suivre une formule.

Quatrièmement, la commission a plaidé pour de fortes réductions du CRR (Cash Reserve Ratio) et du SLR (Statutory Liquidity Ratio) des banques. Fait intéressant, alors que les banques s’opposent à un CRR, le système avait un taux de 15% en 1989 et de nouveau en 1994, après quoi il a été ramené à 4%. Le SLR à son apogée était de 38,5% en 1990! Par conséquent, la décision de réduire ces réserves de préemption doit beaucoup au comité.

Cinquièmement, le concept de valorisation à la valeur du marché du portefeuille de titres publics était à nouveau un élément à retenir de ce rapport. C’était une façon de les orienter vers le marché et de s’assurer que la valeur réelle des obligations était prise en compte par les banques.

Sixièmement, Narasimham avait parlé de la création d’une structure à quatre niveaux de banques, ce que nous voyons trois décennies plus tard. L’idée d’avoir de grandes banques qui peuvent être compétitives à l’échelle mondiale, des banques régionales qui servent des objectifs spécifiques, des banques de niche qui s’adressent aux communautés et enfin de nouvelles petites banques et banques de paiement doit sa genèse à ce rapport. Cela a été renforcé par la suite par un comité de la RBI où des banques différenciées ont été évoquées.

Septièmement, exposer le concept de la reverdissement est quelque chose qui a été présenté par le comité. Ici, des tentatives ont été faites, mais comme on l’a vu, il y a une ligne fine entre le reverdissement et la restructuration – cette dernière étant légitime encore aujourd’hui. Il esquivait cette règle et classait les NPA comme des actifs restructurés, ce qui a mis le système dans une situation embarrassante lorsque l’examen de la qualité des actifs a été entrepris en 2015.

Huitièmement, l’identification des banques faibles et des conditions de mise en place était à nouveau un concept de ce livre et, par conséquent, la politique PCA (Prompt Corrective Action) de RBI s’est inspirée de ce chapitre. Les moyens de s’attaquer à ces banques et de les sortir du gâchis, les banques étroites étant une voie intermédiaire, était une idée issue de ce rapport.

Neuvièmement, le comité a recommandé l’introduction de la transparence dans les comptes bancaires. Aujourd’hui, tous les rapports annuels incluent toutes les divulgations et suivent des formats fixes, et il est possible d’analyser de manière uniforme tout aspect concernant toutes les banques. Ce n’était pas le cas auparavant, et c’est pourquoi RBI devrait être crédité de cette réforme.

Dixièmement, le concept de fusions dans le secteur financier a été envisagé en termes de synergies en cours de création et le comité a également évoqué les fusions entre les PSB, ce qui est désormais une réalité. Les fusions précédentes étaient davantage dues à l’opportunité, tandis que celles qui ont été prises par le FM il y a quelques années étaient un mouvement planifié en gardant à l’esprit tous ces principes.

Il y a, cependant, certaines recommandations qui doivent encore être mises en œuvre, même si une certaine urgence s’est manifestée pour quelques-unes d’entre elles.

– Le premier concerne la privatisation des PSB. C’est quelque chose que le gouvernement examine sérieusement, conformément au budget de l’Union de 2021-2022.

Deuxièmement, les banques sont ciblées pour un désinvestissement complet. Étant donné que les PSB qui ont été fusionnés sont hors de cette boucle, il semble que les candidats seraient des plus petits, qui n’auraient peut-être pas les meilleurs résultats financiers, bien qu’ils soient dotés d’une infrastructure et de processus solides.

– Deuxièmement, le facteur de rémunération était quelque chose dont Narasimham avait parlé pour les PSB car le recrutement devait être rendu indépendant conformément à ce manuel. Il n’y a eu aucune tentative ici sur la structure salariale, qui est encore un processus de négociation où l’Association des banques indiennes (IBA) joue un rôle essentiel. Cependant, d’une manière plutôt faible, on peut dire que l’embauche latérale avec des salaires liés au marché pour des postes spécialisés est venue de la porte dérobée, avec maintenant même certains des grands PSB ayant une recrue latérale en tant que directeur financier.

– Troisièmement, le comité avait parlé de réduire le montant des prêts qui devaient aller au secteur prioritaire de 40% à 10%. Cela a été une déception car il n’y a pas eu de changement et il semble peu probable que cette question soit jamais discutée. Compte tenu de l’économie politique, il semble opportun que les gouvernements maintiennent cette limite pour montrer qu’ils sont favorables aux pauvres. S’il peut y avoir des arguments sur la légitimité de ces prêts, le fait est que si 40% des ressources prêtables doivent être dirigées vers des secteurs prédéterminés, il y a moins de flexibilité pour les banques en matière de prêt.

– Quatrièmement, le comité avait également recommandé une prime d’assurance-dépôts différenciée pour les banques. Ceci est vraiment intéressant car sur la base du score CAMELS (adéquation des fonds propres, qualité des actifs, qualité de la gestion, bénéfices, liquidité et sensibilité au risque de marché) du RBI, les banques portant un risque plus élevé sur leur portefeuille de prêts seraient amenées à payer une prime plus élevée. pour couvrir leurs dépôts. Cela sera tout à fait approprié pour garantir que les banques accordent plus d’attention à la qualité des actifs, ce qui impliquera de perfectionner leurs compétences en matière d’évaluation du crédit.

Ainsi, dans l’ensemble, Narasimham aurait été satisfait des progrès réalisés, compte tenu des conditions socio-économiques de l’économie où il n’est pas facile de changer de système facilement. Là où c’était urgent, comme les normes prudentielles, le changement est venu avec empressement. Cependant, les changements structurels prennent du temps et, trois décennies plus tard, beaucoup de choses ont changé, quoique progressivement.

L’auteur est économiste en chef, CARE Ratings, et l’auteur de «Hits & Misses: The Indian Banking Story». Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.