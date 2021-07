M. Night Shyamalan a caché une torsion du studio et cela a laissé les dirigeants “complètement déconcertés” après l’avoir projeté

Quand j’ai écrit ce film, je n’ai pas mis la scène de fin. Je l’ai remis au studio sans cette scène de fin. Nous l’avons tourné sans cette scène de fin. Nous l’avons prévisualisé sans cette scène de fin. Et puis la meilleure partie était… J’ai dit, ‘Allons-y.’ Laisse-moi appeler Bruce et lui dire : ‘Hé mec, est-ce que tu voudrais juste venir à Philly pendant, genre, trois heures et filmer ce truc pour moi ?’ Et il m’a dit : ‘Pourquoi, quoi ?’ Et je me suis dit : ‘Eh bien, j’ai fait ce film, et c’est un peu dans le monde d’Unbreakable. Je ne sais pas si nous tournerons un jour (une suite). Veux-tu juste venir pour trois heures, mon frère ? » Et il était comme, ‘Ouais, ouais. Je viendrai.’