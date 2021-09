M. Night Shyamalan est déjà plongé dans son prochain script

Le dernier thriller de M. Night Shyamalan Old a frappé les cinémas il y a quelques mois à peine, mais le scénariste-réalisateur-producteur est déjà passé à son prochain projet. Bien que Shyamalan n’ait pas révélé de quoi parle le film, son titre ou même le genre dans lequel il écrit, nous pouvons toujours spéculer sur la grande tournure dans laquelle nous nous trouvons cette fois.

Le tweet montre une image du nouveau script (fermé bien sûr, bien sûr), avec la légende : “Le suivant. Sur le troisième brouillon. Super serré. Moins de 100 pages.” Avec la sagesse commune de l’industrie disant qu’une page de script équivaut à environ une minute de séquence, tout ce que nous pouvons vraiment spéculer sur le dernier projet de Shyamalan est sa longueur – mais même cela pourrait nous surprendre.

Outre ses fins de torsion emblématiques, Shyamalan est connu pour son œuvre quelque peu inégale, allant d’œuvres bien-aimées comme The Sixth Sense et Split, à des catastrophes totales comme The Last Airbender et Lady In The Water. Son dernier film Old a divisé les critiques, le film obtenant un score global moyen de 55 sur le site sœur de GameSpot, Metacritic.

Quant au prochain, on ne peut qu’espérer qu’il sera là-haut avec son meilleur.