M. Night Shyamalan Films en streaming: Comment regarder chacun d’eux en ligne avant l’âge

Cela fait un petit moment que M. Night Shyamalan – l’écrivain, producteur, réalisateur et parfois acteur qui a commencé à nous faire peur avec son hit acclamé The Sixth Sense – nous a donné de quoi crier… sur grand écran, C’est. Ces dernières années, l’objectif principal du producteur exécutif de Servant d’Apple TV + était de réinventer les films de super-héros avec une paire de suites à Unbreakable, mais il semble officiellement revenir aux films d’horreur avec un thriller intrigant appelé Old, qui suit les amateurs de plage mystérieusement maudits avec un taux de mortalité dangereusement rapide. Bien sûr, tous les films suivants de M. Night Shyamalan, que vous pouvez regarder maintenant en streaming ou en louant en ligne, ne sont pas censés faire peur (intentionnellement ou non), comme sa première grande production en studio.