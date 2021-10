M. Night Shyamalan ne s’arrête pas et travaille sur son prochain film qui a une date de sortie | Divertissement

Maître des rebondissements de scénario, M. Night Shyamalan prépare son prochain film et confirme sa date de sortie en salles.

Parmi les nombreux réalisateurs, un très apprécié d’une grande partie du public est M. Night Shyamalan, cinéaste à l’origine de grands titres tels que Le Sixième Sens, Les Protégés, La Forêt ou Signes, entre autres.

Après nous avoir enchanté avec Tiempo, celui considéré comme le maître des rebondissements de scénario prépare déjà son prochain long métrage.

À l’heure actuelle, combien nous savons peu de choses sur le nouveau film de M. Night Shyamalan est votre titre, qui sera Frappez à la cabane.

Pour vous mettre en appétit, Shyamalan a confirmé via son compte Twitter la date de sortie de son prochain film dans un petit teaser, que vous pouvez voir ci-dessous.

pic.twitter.com/rAn6MNIQL9 – M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) 14 octobre 2021

On ne sait pas quel est l’argument du Film Frappez à la cabane ni qui composera le casting principal, nous devrons donc attendre pour en savoir plus sur le nouveau projet du cinéaste.

Si quelque chose est connu de Shyamalan, c’est que ses films peuvent être très dérangeants et tordus. Dans son Le temps du film l’intrigue tournait autour d’une famille qui partait en vacances et se rendait sur une plage éloignée près de leur hôtel afin de se détendre et de passer un moment tranquille.

Bien que tout semble se dérouler normalement, les choses changent lorsqu’un des enfants découvre le cadavre d’une femme flottant dans la mer. L’étrange survient lorsque, lorsqu’ils vont jeter un autre coup d’œil au cadavre, ils découvrent qu’il est complètement décomposé, ce qui n’est pas du tout normal.

Ils découvrent rapidement que la plage a pour effet de faire passer le temps plus vite que d’habitude car les enfants se transforment en adolescents après les avoir perdus de vue quelques minutes seulement. Mais, bien qu’ils essaient de s’échapper, chaque fois qu’ils s’approchent de la sortie, cela leur provoque une sorte de vertige qui les fait s’évanouir.

Ainsi, le groupe de plage devra unir ses forces pour trouver un moyen de s’échapper des lieux avant qu’il ne soit trop tard et qu’ils meurent de vieillesse en quelques heures seulement. On vous rappelle ici notre critique de Tiempo, le dernier né de Shyamalan.

Le film Knock at the Cabin sortira en salles le 3 février 2023. Pour rendre l’attente plus agréable, voici tous les films réalisés par M. Night Shyamalan (y compris ‘Time’) classés du pire au meilleur.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.