Le scénariste/réalisateur M. Night Shyamalan se joint à l’émission pour parler de son nouveau film Old en salles cette semaine. Nous discutons de son incroyable travail de caméra, de la façon dont il choisit un rapport hauteur/largeur pour un film donné, du casting et du travail avec des acteurs, du moment de son enfance qui l’a apparemment envoyé sur la voie de la création de thrillers et bien plus encore. Quel honneur!

Nous discutons également de Black Widow qui a perdu une somme considérable au cours de sa deuxième semaine au box-office. La bande-annonce du nouveau film de Ridley Scott The Last Duel vient de sortir, ainsi que la bande-annonce de Jackass Forever.

Le BlendGame de cette semaine nous fait discuter de nos scènes culinaires préférées dans les films. La semaine prochaine, nous regardons nos films/performances préférés de The Rock avec #DwayneJohnsonBlend. Envoyez votre choix sur Twitter pour jouer le jeu !

Horodatages (approx. seulement)

4:34 – Sondage hebdomadaire

10:34 – Entretien avec M. Night Shyamalan

33:56 – Chute du box-office de Black Widow

58:33 – La dernière bande-annonce du duel

1:05:18 – Bande-annonce de Jackass 4

1:09:41 – Ted Lasso : Saison 2

1:12:59 – Critique de Joe Bell

1:19:08 – Critique des yeux de serpent

1:22:58 – Ancienne critique

1:30:33 – Nos scènes culinaires préférées

