M. Night Shyamalan, réalisateur de Signs, est interviewé sur un podcast Chihuahuan à propos de son nouveau film

M. Night Shyamalan, réalisateur de films comme Signs et Sexto Sentido, a été interviewé à propos de son nouveau film “Viejos”, auquel participe l’acteur mexicain Gael García Bernal, pour le podcast Chihuahuan “Signs.

Signals est l’un des podcasts True Crime les plus écoutés en Amérique latine et a été créé en 2018 par les Chihuahuas Pepe Pérez et Oscar Escárcega, qui, influencés par le film Signals, ont réussi à se positionner dans les premières places de l’Apple Mexique et Les plateformes Spotify Mexique parlent de crimes

cas réels, paranormaux, extraterrestres et histoires de leurs disciples.

Pour son 116ème épisode, les Chihuahuas ont réussi à interviewer le réalisateur du film qui a donné naissance au nom de leur podcast, M.Night Shyamalan, qui leur a parlé de son nouveau projet, un thriller inspiré du roman Sandcastle de Frederik Peeters et Pierre. Oscar Lévy, qui transporte le spectateur dans un paradis tropical où ses visiteurs vieillissent rapidement et leur vie se limite à une seule journée.

Pour ce chapitre, qui est déjà en diffusion et que vous pouvez écouter sur leurs plateformes Spotify et YouTube, Pepe et Oscar offriront vingt doubles laissez-passer pour l’avant-première du film qui aura lieu le 22 juillet à Chihuahua.

Signaux de podcast

Comme déjà mentionné, Signs Podcast a été créé début 2018 par Chihuahuas Pepe Pérez et Oscar Escárcega, qui ont parlé de cas notables tels que les histoires vraies d’Annabelle et Conjuro 1 et 2, qui racontent la famille Perron et le poltergeist d’Enfield. .

De la même manière, ils ont régionalisé leurs histoires pour raconter le cannibale et l’éventreur de Chihuahua, en passant également par des histoires nationales telles que les meurtres de Mataviejitas et des cas américains plus célèbres tels que Ed Kemper et Albert Fish.

Pepe et Oscar ont été les invités de Leyendas Legendarias et ont collaboré avec eux sur leur chaîne, ainsi qu’avec Mundo Creepy, Relatos de Horror et Serialmente.

L’année dernière, le podcast a été invité aux Spotify Awards et ils sont devenus l’un des plus écoutés en Amérique latine.

Ici, vous pouvez revoir le chapitre :

http://www.youtube.com/c/SenalesPodcast/