M. Night Shyamalan réalisera un film en un seul plan séquence – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le réalisateur de Sixth Sense empruntera l’un des chemins les plus demandés techniquement dans le domaine cinématographique. Selon les derniers rapports, M. Night Shyamalan prévoit que son prochain film consistera en un seul plan séquence. Alors tenez-vous bien, car il n’y aura pas de frein à la prochaine tournée que nous emmènera le célèbre cinéaste, sans doute criblé de tours de vis singuliers. Quelle sera la force des secousses ?

Le site Web JoBlo a récemment interviewé Shyamalan à l’occasion de la troisième saison à venir de Servant, pour laquelle il est réalisateur et producteur exécutif. Lorsqu’on lui a demandé en quoi son expérience à la télévision a influencé son style cinématographique actuel, le réalisateur a déclaré qu’il essaie toujours d’innover avec chacun de ses projets. Et il a ajouté que son prochain film sera un « plan en continu ».

Les plans continus, ou plans séquences, sont une technique récurrente dans les films de toutes sortes (on n’en a vu qu’un exemple exquis dans Titane de Julia Ducournau) et qui peut se prolonger plusieurs minutes. Pourtant, peu de cinéastes se sont aventurés à faire d’un film dans son ensemble une tournée caméra ininterrompue.

De la dernière décennie, des films tels que Birdman d’Alejandro G. Iñárritu et 1917 de Sam Mendes se démarquent, qui, bien qu’ils n’aient pas été complètement tournés en séquence, utilisent des astuces visuelles et un montage méticuleux pour imiter des plans continus qui durent plus d’une heure.

Source : CinéPremière