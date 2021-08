M. Night Shyamalan révèle pourquoi Old était vraiment différent de travailler sur la plupart de ses autres films

Certains réalisateurs ont ces villes auxquelles vous les associez automatiquement, quel que soit le projet. Martin Scorsese a New York, Ben Affleck est un gars de Boston et le scénariste/réalisateur M. Night Shyamalan est définitivement un auteur de Philadelphie. Presque tous ses films ont été situés dans ou à côté de la ville de son cœur, ce qui rend son dernier projet, Old, un peu aberrant. Tournant en République dominicaine, Shyamalan s’est vu offrir l’opportunité de faire un film différent à plus d’un titre.