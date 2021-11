M. Olympia Champion est décédé à 46 ans après un événement cardiaque

Shawn Rhoden, le champion de Mr. Olympia 2018, est décédé après avoir subi une crise cardiaque. Le culturiste avait 46 ans. Lorsque Rhoden a remporté le titre à 43 ans, il était le plus vieux champion de l’histoire de la compétition de culturisme. Rhoden a également brisé la séquence de sept années consécutives de victoires de Phil Heath.

On sait peu de choses sur les circonstances de la mort de Rhoden, mais des sources proches de lui ont dit à Generation Iron qu’il avait eu une crise cardiaque mortelle. Ses amis proches ont également confirmé sur les réseaux sociaux qu’il était décédé. « Je suis choqué d’apprendre le décès de M. Olympia [Rhoden] C’est très triste d’apprendre son décès », a écrit samedi le bodybuilder Rich Gaspari sur Instagram. « Il a toujours été un gentleman envers moi. Shawn avait l’un des physiques les plus esthétiques de la musculation. Mes condoléances à sa famille. »

Rhoden était un joueur de football en herbe jusqu’à ce qu’il commence à s’intéresser au culturisme en 1992. Il a eu du mal à faire décoller sa carrière dans le culturisme amateur alors qu’il luttait contre l’alcoolisme. En 2010, il a obtenu sa carte pro de la Fédération internationale de musculation et de remise en forme (IFBB) et s’est classé 11e lors de sa première compétition Mr. Olympia. Il a ensuite joué dans le top cinq chaque année jusqu’à ce qu’il gagne finalement en 2018. Rhoden était également au centre du documentaire 2019 Flexation: Becoming Shawn Rhoden, qui suivait son entraînement pour le championnat Mr. Olympia 2018.

En 2019, Rhoden a été accusé d’avoir agressé sexuellement une culturiste dans un hôtel de Salt Lake City. L’incident présumé a eu lieu en octobre 2018 et il a été inculpé en juillet 2019. Rhoden a été banni de la compétition M. Olympia après que les allégations ont été révélées. L’IFBB, qui régit le sport professionnel de la musculation, a déclaré qu’elle n’agirait pas tant que plus d’informations ne seraient pas disponibles. Rhoden n’a jamais été reconnu coupable d’un crime.

Après la confirmation de la mort de Rhoden, des membres de la communauté du bodybuilding et ses fans ont présenté leurs condoléances. « Je suis brisé… brisé… tu n’as pas été qu’un ami, mais mon idole. Tu m’as dit que tu allais assister à mon mariage un jour, pensant que je posais, et j’ai fait des blagues illimitées… je suis brisé. Pas de mots. RIP mon frère », a écrit Vinnié Râsū. « Repose en paix [Rhoden]. Mes condoléances à sa famille, ses amis et ses fans du monde entier », a écrit Michael D. Bryson, écrivain de This Is Bodybuilding, sur Instagram.