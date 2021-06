M-Pesa s’est mis sur le chemin de Crypto

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Beaucoup pensent qu’il est plus facile pour les Kenyans d’adopter des crypto-monnaies grâce à M-Pesa. Mais malheureusement, il s’avère que c’est l’inverse.

En ce qui concerne l’adoption de la cryptographie, le Kenya est un marché unique en Afrique et dans le reste du monde. Au centre de tout cela se trouve le besoin impérieux dans le pays d’interagir avec M-Pesa.

Le service d’argent mobile facilite la majorité des transactions dans presque tous les secteurs de l’économie kenyane. Selon le Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), l’agence gouvernementale qui collecte, analyse et diffuse les données, plus de 90 % de la population adulte du pays possède un portefeuille électronique M-Pesa.

À première vue, cette exposition de la population à la banque mobile peut sembler l’environnement idéal pour les crypto-monnaies. En effet, c’est le cas, mais malheureusement, cela est contrebalancé par une autre force.

M-Pesa aurait pu être un grand allié des crypto-monnaies si ceux qui le gèrent ne le voyaient pas comme un concurrent et ne devraient donc pas pouvoir se développer. C’est M-Pesa, et non le régulateur, qui a tué les deux premiers échanges Bitcoin natifs sur le continent africain.

En 2013, Pelle Braendgaard, un programmeur informatique danois, a déménagé au Kenya avec le grand rêve de connecter deux technologies fintech qui le fascinaient à l’époque ; M-Pesa et Bitcoin. En collaboration avec d’autres personnes qu’il a rencontrées à Nairobi, ils ont lancé Kipochi, un portefeuille et un échange qui pourraient rendre la conversion entre Bitcoin et M-Pesa rapide, sécurisée et pratique.

Cependant, en moins d’un an, ils ont dû fermer Kipochi après que Safaricom, la société de télécommunications derrière M-Pesa, ait fait pression sur son processeur de paiement, KopoKopo, pour qu’il cesse ses services. Alors que le régulateur avait donné son feu vert provisoire à Kipochi, celui-ci ne pouvait plus fonctionner sans accès à la plateforme M-Pesa.

Pelle Braendgaard, dans la récente interview avec BitKe, a déclaré que l’ordre de leur refuser l’accès à M-Pesa venait de Londres. Safaricom fait partie du groupe Vodafone basé au Royaume-Uni.

Deux ans plus tard, après que Kipochi a cessé ses activités, une autre bourse locale, Bitpesa, a dû délocaliser ses opérations en dehors du Kenya pour les mêmes raisons. On leur a refusé l’accès à la plateforme M-Pesa. Aujourd’hui, le marché principal de Bitpesa est le Ghana et le Nigeria.

La fermeture de ces deux bourses illustre le contrôle exercé par le service d’argent mobile sur le secteur financier du Kenya.

Dans la plupart des pays du monde, l’accès aux services bancaires, en particulier pour les échanges centralisés gérés par les entreprises, est essentiel à leur survie. Au Kenya, vous avez accès à la plateforme d’argent mobile M-Pesa.

Même après la sortie des bourses kenyanes et malgré son hostilité, M-Pesa reste le principal support de conversion entre crypto et fiat. Aujourd’hui, l’échange d’entrée et de sortie de M-Pesa se fait via des échanges peer-to-peer, notamment Localbitcoins, Paxful et Binance.

Pendant ce temps, le Kenya reste un marché crypto majeur sur le continent africain. Selon les recherches de Localbitcoins, il se classe troisième derrière le Nigeria et l’Afrique du Sud.

Il est important de noter que si M-Pesa est le principal moyen d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, il a d’autres limitations. En particulier, vous ne pouvez pas effectuer plus de 3 000 $ en une journée, et une transaction ne peut excéder 1 500 $.

De plus, l’utilisation d’échanges peer-to-peer pour effectuer des transactions avec M-Pesa peut être fastidieuse de plusieurs autres manières. Par exemple, ce n’est pas un processus simple, surtout lorsque vous devez rechercher et choisir activement les meilleures offres parmi une liste d’opérateurs en ligne. Souvent, ceux que vous approchez rejettent votre entreprise pour une raison ou une autre, et vous devez continuer à chercher. Cela prend du temps et n’est pas pratique.

Il y a aussi le risque de se faire arnaquer. Même si les plateformes de trading peer-to-peer ont mis en place diverses fonctionnalités de sécurité, les escrocs trouvent toujours des moyens de tricher et de voler de véritables traders.

L’utilisation des virements bancaires semble être une option évidente. En fait, de nombreuses transactions sur Localbitcoins, Paxful et Binance sont réglées par virement bancaire. Cependant, les Kenyans utilisent principalement les virements électroniques pour les transactions impliquant des montants qui ne peuvent pas être effectués en M-Pesa (au-dessus de 1500 $ US).

Mais plus important encore, les banques kenyanes bloqueront aujourd’hui toute transaction qu’elles pensent être liée à la cryptographie.

Michael Kimani, consultant blockchain, contributeur de Coindesk et l’un des premiers évangélistes crypto du Kenya, pense que les banques prennent très au sérieux une note d’avertissement que la banque centrale du Kenya, le régulateur, a émise en 2015 sur l’utilisation des bitcoins. .

“Les banques commerciales ne recherchent pas activement les transactions liées à la crypto-monnaie signalée, sur liste noire ou bloquée”, déclare-t-il, “Cependant, s’il leur est si évident que vous envoyez de l’argent pour acheter de la crypto ou que les fonds que vous recevez proviennent d’un transaction, ils n’ont pas d’autre choix que de marquer la transaction. Ils ne veulent pas avoir de problèmes avec la banque centrale. ”

Michael dit qu’il a eu du mal à obtenir le paiement sur son compte plusieurs fois parce que la banque a remarqué que le paiement provenait d’une entité cryptographique.

Les Kenyans commencent à explorer les cartes de débit financées par crypto-monnaie. Ce service est utile, surtout lorsque vous souhaitez simplement convertir votre mise en monnaie fiduciaire afin de pouvoir la dépenser.

Comment cela fonctionne, c’est qu’un fournisseur enregistré pour offrir ce type de service financier vous délivre une carte de débit de la marque Visa ou MasterCard. Pour l’utiliser pour acheter ou effectuer des retraits au guichet automatique, vous devez mettre un certain nombre de crypto-monnaies à disposition dans un portefeuille connecté à votre compte avec elles.

Chaque fois que vous effectuez un achat ou que vous effectuez un retrait au guichet automatique, un montant équivalent de crypto est automatiquement converti en monnaie fiduciaire en fonction des taux de change en vigueur sur le marché.

Avec cette carte de débit, un Kenyan n’a pas besoin de passer par M-Pesa pour dépenser ses crypto-monnaies. Ils n’ont pas non plus besoin de tester leurs chances avec la banque dans l’espoir de ne pas se faire prendre. Au lieu de cela, ils peuvent se rendre dans n’importe quel magasin qui accepte les cartes de débit pour effectuer des paiements et faire des achats.

J’ai récemment entrepris de tester la carte de débit financée par crypto-monnaie et de voir comment elle fonctionne au Kenya. Malheureusement, peu d’entreprises se sont intéressées à proposer ce produit sur le marché africain. Binance, l’une des bourses les plus utilisées par les Kenyans et les Africains, dispose d’une carte de débit Visa, mais elle n’est pas encore disponible pour les Kenyans.

En Afrique, le service de carte de débit Binance est disponible pour les utilisateurs en Afrique du Sud et au Nigeria. Cependant, pour des raisons peu claires, comme au moment de la rédaction, le service avait été temporairement désactivé dans les deux pays.

En faisant quelques recherches en ligne, je suis tombé sur une entité connue sous le nom de Swan Club, un club qui propose divers services financiers à ses membres, notamment l’utilisation de crypto via leurs cartes de débit. J’ai demandé votre carte de débit.

La carte Club Swan semble être traitée comme toute autre carte de débit émise par une société locale ou étrangère affiliée à Visa ou MasterCard.

Dans mon prochain article, je décrirai mon expérience avec la carte de débit financée par crypto-monnaie au Kenya.