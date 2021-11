M. Shadows: Comment Avenged Sevenfold s’est impliqué dans Nf Ts

AVENGED SEVENFOLD a récemment annoncé la Club des chauves-souris, un nouveau niveau de connexion avec les fans basé sur des jetons non fongibles, ou NFT – actifs numériques (billets gratuits à vie, rencontres gratuites à vie, parachutages au cours de chaque année, cours de batterie, cours de guitare, golf leçons, cadeaux, éviter les files d’attente lors de spectacles, soirées poker, soirées cinéma, etc.) qui ne peuvent pas être reproduits. Après une première baisse de 101 NFT gratuits pour aiguiser l’appétit des fans, ils en sortiront 10 000 fin novembre via avengedsevenfold.io, et tous ceux qui en achèteront un feront partie de la communauté.

Adepte précoce de la crypto-monnaie, AVENGED SEVENFOLD chanteur M. Ombres a parlé de la façon dont il est entré dans les NFT dans une nouvelle interview avec Ryan Matta. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai acheté de la crypto très tôt. J’étais obsédé par l’espace. Mais c’était un investissement. Il n’y avait aucun lien entre le groupe et l’art; c’était juste un investissement. J’avais l’impression que c’était là où le Web allait. de voir ça. Mais c’était super cool. Puis j’ai découvert les CryptoPunks à la fin de l’année dernière, et j’ai commencé à y prêter attention. Puis un jour j’ai décidé : » J’ai tout cet Ethereum. Je veux le dépenser pour quelque chose.’ Et j’étais, comme, ‘Ces CryptoPunks semblent être intéressants.’ Et passer du temps sur [popular chat app] Discorde et en voyant la communauté là-dedans, je me suis dit : « C’est une sorte de relique. » Quand on regarde en arrière, cela ressemble à une relique sur le Web 3 ; la première chose qui figurait sur la blockchain Ethereum étaient les contrats intelligents. Et on peut en débattre. Évidemment, les gens parlent de Curio Cards et d’autres choses. Mais les Punks m’intéressaient. J’en ai acheté un. Je suis allé à la maison. J’avais très peur, du genre ‘Pourquoi ai-je dépensé beaucoup d’argent pour ce truc ?’ Et puis je l’ai regardé tous les jours, et je me suis dit: ‘Mec, j’aime en quelque sorte cette chose. C’est incroyable.’ J’ai donc commencé à acheter des CryptoPunks. Et puis les Bored Apes sont sortis. Les singes ennuyés — j’en ai frappé quelques-uns. Et j’ai vu l’utilitaire avec le Web 3 où ils bloquaient une partie du site Web et vous y aviez accès via cela et vous pouvez acheter des gouttes de merch uniquement si vous avez le jeton et que la communauté ne faisait que grandir et grandir et c’était l’excitation . Et j’étais, genre, mec, c’est ce que tout artiste qui a une communauté ou toute sorte de base de fans devrait faire. Parce que les singes ennuyés étaient capables de retirer ça de l’air. Ils ont juste créé un singe et ils ont créé une communauté, et c’était du genre « Nous allons vous donner une utilité ». D’accord, mais sur quoi est-il basé ? Eh bien, juste une communauté. Si vous avez un groupe ou un artiste, vous pouvez vous baser sur cette communauté et la symboliser et donner tellement à ces gens. Alors c’est comme ça que je suis entré dedans. Les roues ont commencé à tourner et j’ai commencé à me dire : « On dirait que ça va être quelque chose. » Puis je suis devenu obsédé. Et quand vous êtes obsédé par quelque chose, cela se retrouve dans votre travail, dans votre art. »

Quant à savoir comment AVENGED SEVENFOLD lorsqu’un groupe s’est impliqué dans les NFT, M. Ombres a déclaré: « Eh bien, nous savions que ce serait un grand pas pour nos fans d’entendre ces mots – ces mots déclencheurs presque dans le courant dominant – qui sont crypto ou blockchain ou NFT. Et donc nous savions si nous voulions faire quelque chose comme ça , nous devions être respectueux envers les communautés NFT qui ont déjà été construites et comment elles fonctionnent. Et moi et Brian [Haner, a.k.a. AVENGED SEVENFOLD guitarist Synyster Gates] passé tellement de temps dans ces Discordes que nous voulions vraiment prendre ce modèle et l’intégrer en nous. Alors nous sommes allés voir le groupe et nous avons dit : « Les gars, nous pensons vraiment que nous pouvons offrir beaucoup plus à la communauté en ayant nos propres jetons. » Et nous avons parcouru exemple après exemple de cadeaux hebdomadaires pour les déposer dans le métaverse. Parce que nous construisions un bac à sable depuis environ un an. Le bac à sable, pour tous ceux qui ne le savent pas, est un métaverse où nous construisons des hubs sociaux ou construisons des jeux. Nous nous sommes donc dit : « Et si seuls les détenteurs de jetons pouvaient jouer aux jeux ? Ou si nous pouvions leur donner des avatars et les inclure dans les jeux si vous possédez le jeton ? » Alors tout a commencé à s’assembler. Et nous avons dit : « Et si nous commencions à fractionner la musique à l’avenir et que nous permettions aux gens de participer à l’édition ? » Et nous n’arrêtions pas d’y penser et de nous dire : « Eh bien, rien de tout cela n’est possible sans une blockchain. » Et donc la première chose que nous devions faire était de créer une collection, d’y penser – de vraiment penser à cette chose – nous avons donc passé six mois à imaginer cette chose, à construire les contrats nous-mêmes, en nous assurant qu’il n’y a pas de tiers intact. Le but de cette chose est d’être une connexion directe, pas, « Oh, nous avons fait construire cette entreprise pour nous, et nous l’avons fait, et je vais leur demander si nous pouvons le faire. » Nous pouvons faire ce que nous voulons, c’est notre connexion. »

Il a ajouté : « Alors nous avons juste commencé à traîner à Discorde, éduquer les fans. Beaucoup d’entre eux ont eu une réaction négative, ce à quoi nous nous attendions. Et puis, lentement, continuez de répéter que ce n’est pas une arnaque, nous sommes vraiment là, nous allons construire cette communauté, et cela commence à se produire. Nous arrivons maintenant à novembre 2021 et nous sommes prêts à abandonner notre lancement de 10 000, qui seront les 10 000 qui nous soutiendront tout au long de notre carrière. Ce seront les 10 000 que vous pourrez obtenir, et c’est tout ce qu’il y a. »

L’été dernier, M. Ombres a confirmé que AVENGED SEVENFOLDLe prochain album de sortira avant l’été 2022.

AVENGED SEVENFOLD a fait profil bas en 2019, ainsi que pendant la pandémie, et ne reprendra la route que l’année prochaine. Une ampoule de sang sur M. Ombresles cordes vocales de ‘ ont forcé le groupe à annuler une tournée d’été 2018 avec PROPHÈTES DE RAGE et PROLONGATION DE TROIS JOURS.

AVENGED SEVENFOLDle dernier album de, « La scène », a été publié par surprise en octobre 2016.