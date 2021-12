M. Shadows d’Avenged Sevenfold pleure la mort de son « cher ami »

Le chanteur d’Avenged Sevenfold, M. Shadows, pleure la perte de son « cher ami » Ron Anderson. Anderson, un coach vocal dont la riche carrière comprend le travail avec un certain nombre de chanteurs célèbres, dont Axl Rose, Ozzy Osborune et Adele, entre autres, est décédé le dimanche 19 décembre à l’âge de 75 ans. Shadows a annoncé la nouvelle d’Anderson mort sur les réseaux sociaux, où il a écrit un hommage émouvant à Anderson.

Dans le post du dimanche de Shadows, qui a été partagé sur Twitter, il a réfléchi à son travail avec Andersen, qui, selon lui, a commencé peu de temps après la sortie de l’album 2003 d’Avenged Sevenfold, Waking the Fallen. À l’époque, Shadows a déclaré qu’il « avait des problèmes avec mes cordes vocales » et il a demandé l’aide d’Anderson après avoir entendu parler de ses nombreux étudiants célèbres. Les deux ont ensuite formé « une belle amitié », avec Shadows appelant Anderson « un homme que j’admirais profondément. Il ferait n’importe quoi pour ses étudiants. Si nous étions en Europe ou en Asie et que j’avais besoin de lui avant un spectacle où il se levait toutes les heures, saute sur FaceTime et réchauffe-moi. Il a fait ça pour tout le monde. «

Ce matin, mon cher ami et coach vocal, Ron Anderson, est décédé. En 2004, après « Waking the Fallen », j’avais des problèmes avec mes cordes vocales. J’ai subi une intervention chirurgicale pour retirer des vaisseaux sanguins qui saignaient dans les plis et causaient une raideur. pic.twitter.com/ijKud4WuXd – Avenged Sevenfold (@TheOfficialA7X) 19 décembre 2021

Shadows a ensuite réfléchi à un moment en 2018 où Anderson était en tournée avec The Weeknd pour Coachella. Selon le musicien, Anderson a fini par venir chez lui pour dîner avec son partenaire commercial et ami. Shadows a déclaré qu’ils avaient « de nombreux amis là-bas pour célébrer la vie et boire du vin. Nous nous sommes bien saoulés et avons exprimé à quel point nous nous aimions et nous respections ». Selon Shadows, ils « ont tous traîné jusqu’au lever du soleil et c’était un souvenir que je n’oublierai jamais. Je suis content d’avoir ça. »

« Il était facilement l’une des personnes les plus importantes de ma carrière et j’ai passé plus de temps en cours avec lui que peut-être même ma propre famille. Il était un maître dans son métier, et s’il y a une entité là-haut, il leur enseigne comment faire des r roulés et des gammes pour améliorer leur voix », a conclu Shadows. « Repose au pouvoir mon ami. »

Pour le moment, la cause du décès d’Anderson n’a pas été publiée. En plus de travailler avec Shadows, le chanteur a également travaillé avec des chanteurs tels que Chris Cornell, Alicia Keys, Mary J. Blige, Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz, Neil Diamond, Janet Jackson et Avril Lavigne, selon US Day News. Au milieu de l’annonce de son décès, de nombreux étudiants d’Anderson se sont joints à Shadows pour se rendre sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.