M. Shadows d’Avenged Sevenfold pleure la mort du coach vocal de longue date Ron Anderson

AVENGED SEVENFOLD chanteuse M. Ombres pleure le décès de son coach vocal de longue date Ron Anderson décédé plus tôt dans la journée à l’âge de 75 ans. Aucune cause de décès n’a été révélée.

M. Ombres partagé les nouvelles de Anderson‘s passe dans une publication sur les réseaux sociaux dimanche. Il a écrit : « Ce matin, mon cher ami et coach vocal, Ron Anderson, décédé.

« En 2004, après ‘Réveiller les morts’ J’avais des problèmes avec mes cordes vocales. J’ai subi une intervention chirurgicale pour retirer des vaisseaux sanguins qui saignaient dans les plis et causaient une raideur. j’ai entendu parler Ronles étudiants de (Axe [Rose], [Chris] Cornell, Janet Jackson) et j’ai décidé d’aller le rencontrer pour m’aider à traverser la convalescence. Ce qui s’est finalement passé était une belle amitié avec un homme que j’admirais profondément. Il ferait n’importe quoi pour ses élèves. Si nous étions en Europe ou en Asie et que j’avais besoin de lui avant un spectacle, il se levait à toute heure, sautait dessus FaceTime et réchauffe-moi. Il a fait ça pour tout le monde.

« En 2018, alors qu’il était en tournée avec Le weekend pour Coachella, il est venu chez moi pour dîner avec son partenaire et ami de longue date Tuyau. Nous avions beaucoup d’amis qui célébraient la vie et buvaient du vin. Nous nous sommes bien saoulés et avons exprimé à quel point nous nous aimions et nous respections. Nous avons tous passé du temps ensemble jusqu’au lever du soleil et c’était un souvenir que je n’oublierai jamais. Je suis content d’avoir ça. Il était facilement l’une des personnes les plus importantes de ma carrière et j’ai passé plus de temps en cours avec lui que peut-être même ma propre famille. Il était un maître dans son métier, et s’il y a une entité là-haut, il leur apprend à faire des r roulés et des gammes pour améliorer leur voix.

« Repose en puissance mon ami.

« Aimer, M« .

Avant la réalisation de AVENGED SEVENFOLDl’album de 2005 « Ville du mal », Ombres tournés vers Anderson quand il cherchait spécifiquement à ajouter un ton plus graveleux et rauque à sa voix. Ombres travaillé avec Anderson pendant plusieurs mois à ce sujet avant « Ville du mal » a été enregistré.

Anderson Raconté Kerrang ! magazine dans une interview de 2015 : « [M. Shadows] avait un kyste, et quand ils ont enlevé le kyste, il avait perdu cinq notes de sa voix. Je l’ai aidé à récupérer ces notes, et nous avons aussi travaillé sur sa technique. Il a commencé à étudier avec moi tous les jours pendant cinq ou six mois, et le ton a commencé à changer au fur et à mesure que tout revenait. Il avait un style en tête qu’il voulait atteindre pour ‘Ville du mal’]. Je l’ai aidé à y parvenir, mais il savait ce qu’il voulait, alors je lui ai simplement montré comment le faire. Il était incroyablement déterminé, et je dirais qu’il est l’un des meilleurs chanteurs du monde en ce moment. »

Il y a deux ans et demi, MODIFIER LE PONT chanteur Myles Kennedy loué Anderson à Radar musical pour lui avoir enseigné une pratique d’opéra vieille de 300 ans connue sous le nom de technique du Bel Canto, citant l’expérience comme « le meilleur argent » qu’il ait jamais dépensé. »

D’autres musiciens Anderson a travaillé avec notamment Kylie Minogue, Alicia Clés, Rose, Mary J. Blige, Adam Levine (MARRON 5), Brandon Boyd (INCUBE), Richie Sambora (BON JOVI) et Bret Michaels (POISON).

Selon RonSur le site Web officiel de , sa méthode avait « sauvé d’innombrables voix qui ont été endommagées par des approches incorrectes et de ce que les médecins leur ont dit être des dommages irréparables ». Cela avait « sauvé beaucoup de personnes de subir une chirurgie inutile des cordes vocales après une blessure causée par des abus constants ».



