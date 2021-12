M. Shadows propose une mise à jour sur le nouvel album d’Avenged Sevenfold, explique la réticence du groupe à réserver des émissions pendant la pandémie

Dans une toute nouvelle interview avec Loudwire, AVENGED SEVENFOLD chanteuse M. Ombres a parlé de la réticence apparente du groupe à recommencer à jouer en direct sans avoir un nouvel album et une nouvelle production scénique pour l’accompagner. « Ce n’est pas que nous ne voulons pas [book dates], a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « C’est juste que nous devons faire très attention à tout mettre en place, à construire un tout nouveau décor, à embaucher tout le monde, à louer des bus, puis à faire tomber une personne malade et la tournée est annulée et nous devons tout assumer. Et ce n’est pas que nous ne voulons pas le faire.

« Les gens nous comparent à des groupes qui vont et jouent dans des clubs », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas la même chose. Faire une tournée dans les arènes et jouer dans ces festivals, ce n’est tout simplement pas la même chose. Et aussi, nous voulons être prêts mentalement.

« Cela va tous sembler être des excuses folles, mais elles sont réelles. Nous avons une énorme scène que nous voulons construire. Nous ne pouvons pas faire travailler les gens. Nous ne pouvons pas obtenir les fournitures dont nous avons besoin pour la construire, ce qui est le cas. un problème de chaîne d’approvisionnement aussi. Allez voir Long Beach, au port en ce moment, et ces bateaux sont juste coincés là-bas. Et donc nous avons toutes ces choses qui se passent où nous n’allons pas revenir sur scène et avoir la scène de ‘La scène’ enregistrer et ensuite dire : ‘Eh bien, même émission quatre ans plus tard. Désolé les gars. Le disque n’est pas terminé parce que nous n’avons pas pu le terminer.

« Donc, je dirais juste qu’à partir de janvier, nous allons mettre le nez dans le mille et nous allons finir ça [new AVENGED SEVENFOLD] enregistrement, » M. Ombres ajoutée. « Et puis nous faisons quelques spectacles en Europe. Et puis j’adorerais – et je ne veux pas marcher dessus [festival organizer] Danny Wimmer‘s orteils ici – mais j’aimerais commencer à [the] réplique [festival in October 2022] puis réservez une visite à partir de là.

« Donc, nous allons faire des choses. Mais, oui, c’est juste pour nous assurer que nous sommes là mentalement et que nous mettons notre meilleur pied quand nous sortons et nous nous assurons que tout va bien. »

De retour en février, M. Ombres a déclaré à la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X que « 70 % » du suivi de « La scène » a été fait. » Il a déclaré: « Nous travaillons sur des trucs. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas terminer pour le moment à cause de COVID – des joueurs de cordes, et cetera. Nous savons Andy [Wallace, AVENGED SEVENFOLD‘s longtime mixer] ne veut pas voyager, ou sa direction ne veut pas qu’il voyage à cause de COVID. Il se passe donc beaucoup de choses. »

Toujours en février, AVENGED SEVENFOLD guitariste Zacky Vengeance dit à Detroit WRIF station de radio que lui et ses camarades de groupe ont écrit « beaucoup, beaucoup d’écrits – à un rythme beaucoup plus lent que d’habitude » – pendant la pandémie de coronavirus. « Maintenant que nous sommes un peu plus âgés, nous nous déplaçons un peu plus lentement, mais [we’ve done] des tonnes d’écriture », a-t-il déclaré. « Nous sommes allés en studio. C’était une période un peu étrange pour faire quoi que ce soit en 2020, mais c’est à ce moment-là que nous avons senti que c’était le bon moment pour sortir et commencer à suivre tout ce que nous avions en nous.

« Mais, comme je l’ai dit, nous le faisons à un rythme lent, nous sommes donc toujours en train d’enregistrer », a-t-il expliqué. « Nous allons très, très lentement, en nous assurant que tout est comme nous l’aimons. Nous ne sommes pas pressés de sortir quoi que ce soit, principalement parce que nous voulons prendre la route, et nous voulons être en mesure de donnez-lui vie. Nous voulons tourner, nous voulons voyager, nous voulons jouer des chansons que les gens veulent entendre ; nous voulons les exposer à de nouvelles choses. Parce que j’ai juste envie de me précipiter pour sortir quelque chose maintenant et de le laisser se dissiper à cause de le vide, alors que les gens s’inquiètent de l’origine de leur prochain repas ou du chèque de paie, la dernière chose au monde dans l’esprit des gens est, ‘AVENGED SEVENFOLDva sortir un nouvel album, et ce sera la grâce salvatrice pour nous tous. Et j’ai l’impression que nous allons y aller doucement, laisser le monde revenir un peu à la normale, et quand les gens seront prêts, nous saurons – nous en avons une bonne idée. Nous allons le terminer lentement, puis le libérer lorsque le monde sera prêt. »

En décembre dernier, M. Ombres Raconté Kerrang ! magazine sur la direction musicale du nouveau VENGÉ matériel : « Le [new] l’enregistrement ne ressemble à rien ‘La scène’ – c’est une direction complètement nouvelle, et cela ne ressemble en rien à tout ce que nous avons fait. C’est tout ce que je vais en dire : c’est exagéré, et c’est très éclectique et sauvage. »

AVENGED SEVENFOLD a fait profil bas en 2019. Une ampoule de sang sur M. Ombresles cordes vocales de ‘ ont forcé le groupe à annuler une tournée d’été 2018 avec PROPHÈTES DE RAGE et PROLONGATION DE TROIS JOURS.

« La scène » a été publié par surprise en octobre 2016. La sortie du disque, annoncée le soir de sa mise en vente, a obtenu les ventes les plus basses d’un AVENGED SEVENFOLD album en 11 ans. Il s’est vendu à 76 000 exemplaires au cours de sa première semaine, dont 73 000 physiques.

« La scène », VENGÉdébuts pour Capitole, a vendu moins de la moitié du nombre d’exemplaires au cours de sa première semaine que les deux précédents efforts du groupe, les années 2010 « Cauchemar » et 2013 « Salut au roi ».

AVENGED SEVENFOLD a récemment annoncé la Club des chauves-souris, un nouveau niveau de connexion avec les fans basé sur des jetons non fongibles, ou NFT – actifs numériques (billets gratuits à vie, rencontres gratuites à vie, airdrops au cours de chaque année, cours de batterie, cours de guitare, golf leçons, cadeaux, évitez les files d’attente lors de spectacles, soirées poker, soirées cinéma, etc.) qui ne peuvent pas être reproduits. Après une première baisse de 101 NFT gratuits pour aiguiser l’appétit des fans, ils en ont sorti 10 000 fin novembre via avengedsevenfold.io, tous ceux qui en achètent un faisant partie de la communauté.