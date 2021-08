M. Shawn Crahan de Slipknot continuera de porter un masque en public après la pandémie

NŒUD COULANT percussionniste M. Shawn Crahan dit qu’il continuera à porter un masque en public après la pandémie.

Crahan a fait le commentaire en parlant à Forbes de l’atmosphère dans le studio pendant que lui et ses camarades enregistraient le prochain NŒUD COULANT album.

Il a déclaré: “L’atmosphère générale a été très complexe ces derniers temps, et la principale raison en est évidente, nous avons été dans un monde très différent avec COVID et en respectant les lois gouvernementales. Par exemple, je pense que nous l’avons eu très cahoteuse parce que quand nous étions en studio si nous étions dans la régie et autour des ingénieurs qui travaillaient pour le studio, nous devions porter des masques. Si nous étions dans la salle de concert où nous enregistrions les uns autour des autres, et nous avions tous ont été testés, nous n’avions pas à porter de masques. Mais si un employé était là, nous devions les mettre. Maintenant, je pense qu’il y a environ neuf mois et c’était encore plus restrictif, donc c’était très difficile à dire le moins.

“Mais je ne vais jamais arrêter de porter un masque, COVID ou pas”, a-t-il poursuivi. “Je suis dans ce métier depuis 25 ans, et les gens sont sales partout dans le monde. Alors quand j’ai dû être en studio et qu’on m’a demandé de mettre un masque, ça ne m’a pas dérangé, c’était du business comme Je veux dire, je suis content qu’au moins la majorité du monde ait été profondément ouverte à l’idée de “Hé, quand tu vas sortir en public, il y a une chance que tu sois avec quelqu’un avec une pneumonie, la grippe , ou juste une mauvaise toux. Pourquoi ne pas porter un masque juste pour se protéger ?’ Nous vivons dans un monde sale, et nous vivons dans un monde où les gens ne se lavent pas les mains, ils s’essuient le nez et ils ouvrent la porte et puis vous la touchez. J’ai quatre enfants et je sais ce que c’est que de laisser tomber votre enfant à l’école et ils rentrent à la maison malades et puis vous êtes malade. Cela a été un processus de création d’album très intense à cause de COVID. Il y a eu beaucoup de tests, il y a eu différents délais et différentes restrictions, et c’était comme d’habitude. Je ne crois pas que quiconque dans le groupe ait raté un battement.

Selon Ligne Santé, une récente enquête nationale auprès de plus de 2 000 personnes a révélé que la plupart prévoyaient de continuer à prendre des précautions telles que l’hygiène des mains, éviter les foules et porter un masque en public après la pandémie.

En juin dernier, NŒUD COULANT a annoncé l’incarnation en 2021 de la “Knotfest Roadshow”. Le soutien sur le trek viendra de trois Grammy– des sommités de la musique lourde nominées, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 28 dates, produite par Pays vivant, démarre à la suite de l’annonce précédente du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. “Knotfest Roadshow”La première date officielle de a lieu à Tinley Park, dans l’Illinois, le 28 septembre, la tournée serpentant ensuite à travers les États-Unis pour se terminer en Arizona début novembre.

